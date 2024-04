Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, LIVE la Interviurile Digi24.ro: Cîrstoiu va câștiga alegerile în București fără nicio problemă

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, este invitat la Interviurile Digi24.ro, unde va răspunde la întrebările jurnalistului Alexandru Rotaru.

-Nu e nicio problemă că Cătălin Cîrstoiu e cu 17 puncte procentuale în spatele lui Nicușor Dan. Va câștiga alegerile. E cu 9 săptămâni înainte de alegeri. Nu e nicio problemă. Nu poate să le piardă din cauza bazinelor celor două partide care sunt foarte mari în București. PNL are 22-24% iar PSD 30-34%. Candidatul trebuie doar identificat de către votanții liberali și social-democrați ca opțiunea majoră de a aduce la Nicușor Dan și de la Piedone unde se află acum parția votanții. Alegerile în București nu se vor câștiga cu 50%, ci cu 30 și puțin. Cătălin Cîrstoiu are posibilitatea de a aduna chiar și la 70% dintre cele două bazine și este primar general. Dacă cei 3 primari în funcție, Băluță, Negoiță și Ciucu se vor pune în spatele său plus activele partidelor nu e nicio problemă. E doar o chestiune de notorietate și de prezentare a programului. Nu sunt deloc îngrijorat.

-În scenariul în care nu va ieși câștigător, cine va răspunde? Nu există acest scenariu. Pot să vă spun că vom câștiga și Sectorul 1, le vom adăuga la sectoarele celelalte plus Sectorul 2. Minim 5 sectoare din 6 vor fi câștigate de PNL. Cele două partide vor câștiga peste 90% din primăriile din România. PNL are 1268 de primării, PSD 1420. Foarte probabil vom lua undeva la 1850 – 2900 de primării din 3241. Primarii PNL au dovedit că nu fug de bani europeni, fac investiții, au schimbat viața cetățenilor în comune și orașe, președinții de CJ au făcut lucruri grozave pentru comunități, începând de la Ilie Bolojan, Ion Dumitrel, Alin Tișe, Adrian Veștea sau Romeu Dunca, Costel Alexe sau Daniel Cîmpean.

-Susținerea pentru Cîrstoiu. Sunt colegi ai dvs din PNL din Capitală care se plâng că PSD, prin unele organizații, face campanie pentru Piedone. Nu cred asta. Am văzut dimineață la 8 la stafful de campanie din București liderii ambelor partide, și doamna Firea și domnul Burduja, liderii de sectoare. Nu am văzut vreo diferență. Știu că Cîrstoiu a participat la diverse evenimente, fie găzduite de filiale PNL, fie de PSD. Nu cred că vreo filială își asumă susținerea altui candidat în afara candidatului comun Cătălin Cîrstoiu.