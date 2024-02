Femeile nu sunt suficient de bine reprezentate în PNL, spune Raluca Turcan, care atrage atenția că partidul din care face parte „nu este cruțat nici de misoginism, nici de sexism”. „Este nevoie de un punct zero în politica PNL”, spune Turcan, la Interviurile Digi24.ro.

Turcan spune că nu își dorește să ocupe funcția de prim-vicepreședinte al PNL, însă atrage atenția că femeile liberale ar trebui să fie mai bine reprezentate.

„Nu îmi doresc funcția de prim-vicepreședinte. Dacă îți dorești un loc, întâi trebuie să discuți în partid. Aici mă solidarizez cu colega mea, Alina Gorghiu. A spus că trebuie ocupat de o femeie. Avem suficiente femei puternice în PNL. În PNL, femeile ar trebui să fie mai bine reprezentate”, a afirmat Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, politica este în mare parte misogină, chiar sexistă, iar PNL „nu este cruțat nici de misoginism, nici de sexism”.

„Nu văd de ce nu ar exista o mai bună reprezentare în politică. Este nevoie de un punct zero în politica PNL în care femeile să primească un boost în privința reprezentativității. Nu sunt o fană a cotelor de gen, însă, cred că la nivel de partid trebuie făcut ceva pentru o mai bună reprezentare a femeilor.

Sunt președinte de organizație la Sibiu. Am o echipă puternică de doamne. Am avut 30% femei pe locuri eligibile la Consiliul Local și Județean. Unde am putut să modific decizia politică, am susținut femeile”, a mai adăgat ea.

