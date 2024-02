HILS Development lansează HILS Titanium, al șaselea proiect de mari dimensiuni în București

HILS Development lansează HILS Titanium, cel de-al șaselea proiect rezidențial de mari dimensiuni în zona de Est a Capitalei. Noul proiect este format din 7 blocuri cu 1.194 apartamente și 1.217 locuri de parcare situate atât teran cât și subteran. Tipurile de apartamente disponibile în proiect variază de la garsoniere, apartamente cu 2 și 3 camere până la duplexuri.

HILS Titanium este poziționat la aproximativ 500m de stația de metrou Nicolae Teclu, având în proximitate școli, centre educaționale și zona comercială Pallady ce cuprinde magazinele IKEA, Leroy Merlin, Kaufland, Lidl, Metro, Auchan, Jumbo și XXXL Lutz.

Cu o valoare a investiției de aproximativ 70 de milioane de euro, susținută din surse proprii și credite bancare, și termen de finalizare estimat în luna septembrie 2025, cel mai nou proiect HILS Development vine elemente de confort adăugat pe segmentul mediu+: suprafețe vitrate mari, încălzire în pardoseală, finisaje de calitate înaltă, grădini private pentru apartamentele situate la parter, suprafață verde de aproximativ 10.400 mp, 2 locuri de joacă și o nouă regulă de comunitate - accesul auto interzis pe aleile dintre blocuri. De asemenea, spațiile comerciale ale ansamblului vor găzdui o cafenea și un magazin alimentar de proximitate.

“Mă bucur să anunț lansarea celui mai nou proiect - HILS Titanium, al șaselea proiect rezidențial dezvoltat de HILS Development. Până acum, cele șase proiecte lansate au creat o comunitate de peste 25.000 de locuitori. Conform strategiei noastre de dezvoltare, continuăm sa finalizam peste 1000 de apartamente anual, cu aceeași misiune de a oferi acces la un trai de calitate cât mai multor locuitori.” a declarat Ionuț Negoiță, fondator și CEO HILS Development.

În iunie 2023, dezvoltatorul a marcat un reper important, depășind borna de 10.000 de locuințe construite și vândute, cu proiectele finalizate HILS Pallady - 1.908 apartamente, HILS Brauner - 1.336 apartamente și HILS Splai - 111 apartamente, la care se adaugă proiectele în constructie HILS Republica cu 370 apartamente în Faza 2 dintr-un total de 5.000 de locuințe ale întregului proiect, HILS Sunrise cu 704 apartamente și, cel mai recent lansat, HILS Titanium cu 1.194 apartamente.

În anul 2024, HILS Development are în proces de proiectare și autorizare alte aproximativ 5.000 de locuințe.

Despre HILS Development

HILS Development este compania fondată de către Ionuț Negoiță, cu o experienta de peste 19 ani in domeniul imobiliar, cu misiunea de a construi noi comunități, promovând accesul la un trai de calitate pentru cât mai mulți locuitori. Viziunea HILS Development de dezvoltare a comunității prin proiecte mixed-use se concentrează pe zona de Est a Capitalei și are un orizont planificat pe 20 de ani. În prezent, HILS Development are 6 proiecte de mari dimensiuni lansate în București si continua sa finalizeze peste 1000 apartamente anual.