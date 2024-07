A murit celebra Dr Ruth, cea care a vorbit pentru prima dată americanilor despre sex prin intermediul unor emisiuni radio și tv

Ruth Westheimer, care a adus pentru prima dată discuții sincere despre sex în sufrageriile americane în calitate de prezentatoare a emisiunii radio și de televiziune Dr. Ruth, a murit la vârsta de 96 de ani.

Westheimer a murit vineri la domiciliul ei din New York, a declarat un purtător de cuvânt pentru New York Times, scrie Variety

Sfaturi explicite pe teme puțin confortabile

Micuță de statură, cu un accent german pronunțat, era cunoscută pentru sfaturile explicite, cu picioarele pe pământ, pe teme care nu erau discutate anterior în direct.

Westheimer a prezentat cel puțin cinci emisiuni pe Lifetime și pe alte posturi de cablu între 1984 și 1993 și a scris zeci de cărți despre sex.

Profesoara universitară avea deja 50 de ani când și-a început emisiunea la postul de radio WYNY din New York în 1980. Ea a declarat mai târziu că, probabil, faptul că era de vârstă mijlocie a ajutat-o să fie acceptată mai degrabă ca expert decât ca obiect sexual, deoarece discuțiile despre plăcerea erotică erau în mare parte tabu la radio și televiziune înainte de emisiunea sa.

Debutând ca un segment de 15 minute la miezul nopții, sâmbăta, emisiunea de sfaturi a câștigat rapid popularitate, iar până în 1984 a fost distribuită în toată țara sub numele de "The Dr. Ruth Show".

În același an, a trecut la televiziune și a început să prezinte emisiunea Lifetime "Good Sex! With Dr. Ruth Westheimer", care a devenit "The Dr. Ruth Show" când a fost extins în anul următor la o oră întreagă. În 1987, ea a început un alt serial sindicalizat de jumătate de oră numit "Ask Dr. Ruth".

O viață ca un roman

Născută în Wiesenfeld, Germania, în 1928, într-o familie ortodoxă, tatăl ei a fost luat de naziști după celebra Noapte de Cristal și a fost ucis ulterior la Auschwitz. La vârsta de 10 ani, familia sa a trimis-o la un orfelinat elvețian pentru a o ține în siguranță, unde a împrumutat cărți de la băieți pentru a-și continua educația, care era interzisă fetelor. După ce a încetat să mai primească scrisori de la mama și bunica ei, nu a mai auzit niciodată de ele.

A emigrat în Palestina la vârsta de 17 ani, unde s-a antrenat ca cercetaș și lunetist și a fost grav rănită de un obuz. După ce s-a mutat la Paris împreună cu primul ei soț, a început să studieze psihologia înainte de a se muta la New York, unde și-a obținut masteratul în sociologie în 1959. Ulterior, a obținut un doctorat în educație.

