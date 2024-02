Actorul Richard Lewis, cunoscut pentru rolul din serialul "Curb Your Enthusiasm", a murit

Comediantul Richard Lewis, devenit faimos graţie umorului său nevrotic şi autocritic, iar mai târziu, pentru rolul din serialului HBO "Curb Your Enthusiasm", din distribuţia căruia a făcut parte timp de peste două decenii alături de Larry David, a murit la vârsta de 76 de ani, a anunţat miercuri publicistul său, potrivit Reuters.

Actorul, care a dezvăluit anul trecut că suferă de boala Parkinson, a murit marţi seară, la locuinţa sa din Los Angeles, după ce a suferit un stop cardiac, a spus publicistul Jeff Abraham.

"Richard şi cu mine ne-am născut la distanţă de trei zile în acelaşi spital, iar pentru cea mai mare parte a vieţii mele mi-a fost ca un frate", a scris Larry David într-un comunicat. "Îl caracteriza combinaţia aceea rară de a fi cea mai amuzantă persoană, dar şi cea mai drăguţă. Dar azi m-a făcut să plâng, iar pentru asta nu-l voi ierta niciodată".

"Soţia lui, Joyce Lapinsky, mulţumeşte tuturor pentru dragostea, prietenia şi sprijinul arătate şi cere respectarea intimităţii în aceste momente", a scris Abraham în comunicat.

Richard Lewis s-a născut în Brooklyn şi a început să facă comedie stand-up la începuhtul anilor 1970 în paralel cu o slujbă în publicitate, iar până la finalul deceniului a ajuns unul dintre cei mai apreciaţi comici ai generaţiei sale.

A fost invitat deseori la talk show-urile de seară în anii 1980 şi a jucat alături de Jamie Lee Curtis în comedia ABC "Anything But Love". A făcut parte din distribuţia mai multor filme în anii 1990, cel mai cunoscut fiind "Robin Hood: Men in Tights".

În ultimii ani, şi-a jucat propriul rol ca prieten al lui Larry David în serialul "Curb Your Enthusiasm", în care cei doi bărbaţi se ciondănesc neîncetat.

Editor : V.M.