Bonton. Ioana Moldovan, fotojurnalista mai cunoscută în străinătate decât în țară

Ioana Moldovan este fotojurnalist şi este mai cunoscută în străinătate decât în ţară. Fotografiile ei au apărut în publicaţii celebre precum The Hufington Post, New York Times sau Al Jazeera. Acestea surprind o realitate dură de multe ori: proteste, războaie, tragedii sau subiecte din sfera socială. Povestea Ioanei o aflaţi duminică, de la ora 17 30, la emisiunea Bonton.

De mai bine de 15 ani, Ioana Moldovan este fotojurnalist independent. A fost în zone de război, în Turcia şi Ucraina, a surprins protestele din România cu aparatul de fotografiat iar lucrările sale au apărut în cele mai mai faimoase publicaţii din lume.

Ioana Moldovan, fotojurnalist: Eram în Ucraina, în Euromaidan şi am primit un mesaj de la editorul Al Jazzera şi m-a întrebat dacă nu vreau să public fotografiile din Kiev. Şi am zis „Da, normal”. Cu cât publicaţia respectivă are o audientă mai mare şi povestea ta poate să ajungă la mai multa lume. Şi da, este o bucurie să publici acolo şi este o oarecare mândrie, mai ales când eşti la început şi... te bucuri, nu ai cum să nu te bucuri.

Fotojurnalista a primit numeroase distincţii internaţionale, iar ambasada Americii la Bucureşti i-a acordat titlul de „Women of Courage”. În spatele tututor premiilor, se ascunde însă o tânăra modestă care îşi doreşte ca fotografiile sale să producă o schimbare în cei care le văd.

Ioana Moldovan, fotojurnalist: Am trecut un pic de idealismul ăla în care credeam că un om singur, cu o singură fotografie poate să schimbe lumea. Nu se întâmplă. Dar chiar cred în puterea colectivă a acestei meserii, fiecare cu bucătica pe care o face el, contribuie cumva la o îmbunătăţire mai mică sau mai mare a unei situaţii sau la schimbare.

Etichete:

,

,

,

,