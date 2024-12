Deși a încercat să-l învețe Shakespeare, Dame Judi Dench mărturisește că e abordată în mod trivial de Sweetie, papagalul ei

Descrisă drept o comoară națională a Regatului Unit, o regină a scenei și ecranului, actrița Judi Dench dezvăluie că papagalui ei nu e chiar atat de formal în modul în care o abordează, ba chiar e trivial, în ciuda titlului de Dame, cu care a fost înnobilată de fosta Regină Elisabeta a II-a, și a încercărilor ei de a-l delecta intelectual cu citate din Shakespear, scrie The Guardian.

Dame Judi Dench, care împlinește 90 de ani săptămâna viitoare, crede că toată lumea ar trebui să aibă un companion precum al ei - Sweetie, un papagal gri african.

„Chiar am purtat o discuție destul de lungă în urmă cu câteva momente. Nu ar trebui să întrebi ce-mi spune. „You are a slut! You are a slang”, asta-mi spune! („Ești o curvă! Ești o femeie de moravuri ușoare!” - N.R.), a mărturisit Dame Judi, fără nicio frivolitate.

„L-am auzit spunând și „Boris Johnson”, dar nu de la mine a învățat chestiile astea. E foarte atent la programul de radio. Doamne, însă e amuzant, foarte, foarte amuzant. Toată lumea ar trebui să aibă un papagal sau o pasăre myna, capacitatea lor de a imita voci e absolut incredibilă”, a mai spus Judie Dench.

Actrița britanică a mai povestit că a încercat să-l învețe pe papagalul ei fragmente din sonete de Shakespeare, dar a eșuat. Mult mai ușor, se pare, i-a fost să învețe insulte și cuvinte triviale, pentru că pentru prima dată când a vorbit, a insultat-o pe menajeră.

„Îmi fusese oferit de ceva timp, dar nu vorbea deloc. Apoi, într-o zi, i-a spus Barbarei, femeia care vine la mine de trei ori pe săptămână pentru curățenie: „You are a slag” („Ești o femeie de moravuri ușoare” - N.R.).

Chiar și prietena nepotului ei a devenit o victimă limbajului vulgar al păsării, când le-a mărturisti că poartă lenjerie termoactivă, iar Sweetie a comentat: „Slut” („Curvă” - N.R.).

„Doamne, da, e adevărat, nu știu de unde a învățat asta și cum de s-a potrivit atât de bine în discuție”, spune actrița britanică.

Dench a povestit că papagalul, pe care-l consideră „fermecător”, i-a fost dăruit de Crăciun, în timpul pandemiei de Covid-19. și că „nu ar renunța la el pentru nimic în lume”.

În cadrul aceluiași interviu, Dench a mărturisit că nu își dorește să se concentreze prea mult asupra apropiatei sale zile de naștere, pe 9 decembrie. „Chestia e că devii un pic nervos când toată lumea îți spune 90. Nu vreau să mă gândesc prea mult la 90, o să mă gândesc la 29”, a spus, cu nonșalanță, actrița britanică.

Editor : C.S.