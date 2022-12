Lucian Mîndruță îndeamnă ascultătorii să fie darnici, între 12-16 decembrie, la „Turul Târgurilor de Crăciun cu Digi FM”

În spiritul sărbătorilor de iarnă, Digi FM invită ascultătorii să noteze în calendarul faptelor bune perioada 12-16 decembrie, fiindcă Turul Târgurilor de Crăciun revine cu un nou sezon, alături de Lucian Mîndruță. Românii care își doresc să ofere bucurii copiilor mai puțin norocoși, din mediile defavorizate, sunt așteptați la studioul mobil Digi FM pentru a dona jucării, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și echipamente tehnologice, toate în stare bună, curate, complete și funcționale.

După succesul proiectului, lansat în 2021, Digi FM repornește în Turul Târgurilor de Crăciun, alături de Asociația Banca de Bine și Băneasa Shopping City, pentru a susține proiectul Școala Fără Pauză. Cea de-a doua ediție de Crăciun se va desfășura în perioada 12-16 decembrie, între orele 17:00-19:00, în fiecare zi în alt oraș, ascultătorii fiind așteptați să contribuie la maratonul fericirii și să aducă zâmbete pe chipul copiilor din mediile defavorizate, din zonele lor.

„Și anul acesta ne dorim să ajungem mai aproape de voi, cei care ne veți face o vizită în Turul Târgurilor de Crăciun, în această perioadă plină de speranță. Împreună vom face magie pentru copiii care l-au așteptat pe Moș Nicolae, însă le-a fost promis Moș Crăciun... iar noi, toți, vom fi bucurie și emoție pentru ei. Zâmbetul lor va fi mulțumire pentru voi, cei care veți aduce un gând bun și care dăruiți fericire acolo unde ea este, poate, de mult timp apusă”, îndeamnă și promite Violeta Bîltac, reprezentanta asociației Banca de Bine, care-l va însoți pe Lucian în acest turneu național.

Emisiunea ON AIR va fi prezentată de Lucian Mîndruță, direct de la Târgul de Crăciun al fiecărui oraș prezentat, după cum urmează: Râmnicu Vâlcea – în scuarul Mircea Cel Batrân (luni, 12 decembrie); Alba Iulia – Alba Carolina - lângă catedrală (marți, 13 decembrie); Târgu Mureș – Piața Centrală - Piața Trandafirilor (miercuri, 14 decembrie); Piatra Neamț – Curtea Domnească – Parcul Tineretului (joi, 15 decembrie); Focșani – Piața Unirii (vineri, 16 decembrie).

„În toate aceste orașe mă găsiți în Târgul de Crăciun, cu măsuța mea și un microfon lângă, dacă vreți să vorbiți la Digi FM. De asemenea, mă găsiți acolo cu un pick up, în care trebuie să punem ceva (rechizite, haine, echipamente IT, etc.)... ca seara să ducem cadouri copiilor necăjiți de la voi din județ”, întărește Lucian Mîndruță îndemnul la dărnicie.

În cele cinci zile de transmisie, Digi FM va colecta donații și le va dărui, ulterior, copiilor mai puțin norocoși, pentru care sărbătorile nu sunt și motiv de fericire.

Despre „Turul Târgurilor de Crăciun” - Ediția 2021

Ediția anterioară a înregistrat 1.500 km parcurși în 5 zile, 5 orașe, peste 200 de donatori care au adus mai mult de 20 metri cubi de cadouri. Acestea au ajuns la peste 400 de beneficiari din comunitățile locale, prin care Lucian Mîndruță a trecut cu Turul Târgurilor de Crăciun Digi FM. Grupul DIGI sprijină comunitățile rurale prin inițiative de solidaritate, incluse în axa responsabilității, astfel că Turul Târgurilor de Crăciun face parte din proiectul amplu #ȘcoalaFărăPauză, demarat în parteneriat cu Băneasa Shopping City și Asociația Banca de Bine.

Despre Digi FM

Digi FM este combinația ideală de știri, dezbateri de substanță, interviuri cu „oameni de colecție” și cea mai bună muzică. Alături de PROFM, cea mai longevivă stație radio din România, Dance FM și Digi24 FM, cele patru posturi fac parte din grupul DIGI | RCS & RDS, care mai deține și televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul de filme (pay-tv) Film Now, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World și televiziunile muzicale UTV, Music Channel și Hit Music