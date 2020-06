Garfield, motanul-vedetă al benzilor desenate americane, împlinește astăzi 42 de ani.

Artistul Jim Davis a creat personajul Garfield în 1978, după ce a lucrat ca asistent al caricaturistului Tom Ryan, pentru Tombleweeds. Motanul portocaliu și leneș a devenit unul dintre cele mai populare personaje de benzi desenate. La debut, Garfield a apărut în 41 de ziare din SUA, ca în 2002, acesta să ajungă în paginile a 2.570 de publicații.

Garfield a avut succes și pe micile și marile ecrane. În anii '80 i-a fost dedicată seria de animații Garfield and Friends, ca în anii 2000 să devină erou în două filme, pe marile ecrane: Garfield: The Movie (2004) și Garfield: A Tail of Two Kitties (2006).

Creatorul motanului iubitor de lasagna a crescut înconjurat de pisici la o fermă din statul Indiana, iar numele "Garfield" a fost inspirat de bunicul lui Davis.

Editor: Cristina Iancu