O familie locuiește doar în hoteluri pentru că e mai ieftin decât să stea cu chirie. "N-am mai schimbat cearșafurile de trei ani"

Un cuplu și-a schimbat complet viața în timpul pandemiei și a constatat că munca la distanță îi permite să și călătorească. Familia a constatat că e mai ieftin să locuiască la hotel decât cu chirie, ceea ce i-a permis să viziteze 25 de țări în ultimii trei ani.

Daniel George și soția lucrează ca nomazi digitali la aplicații din domeniul inteligenței artificiale și de trei ani locuiesc doar în hoteluri, scrie Insider.

Au călătorit în 25 de țări și au constatat că au cheltuit mai puțin decât dacă ar fi trăit în San Francisco și New York. "Nu ne-am schimbat lenjeriile de pat și nu ne-am aruncat gunoiul de ani de zile", povestește Daniel.

El a fost vicepreședinte la JPMorgan din septembrie 2020 până în august 2023. La jumătatea anului 2020, cei doi s-au mutat din San Francisco în New York. Au constatat că pot lucra de oriunde, așa că au început să călătorească prin SUA. Au crezut că vor face asta doar câteva luni, dar au observat că să mergi dintr-un loc în altul e distractiv și nu chiar așa de obositor cum au crezut inițial.

În trei ani au călătorit în toată SUA, în Anglia, Scoția, Italia, Franța, Țările de Jos, Grecia, Elveția, Spania, Islanda, Portugalia, Mexic, Maroc, Turcia, Columbia, Peru, Dubai, India, Sri Lanka, Islanda și Japonia.

La sfârșitul lui 2022 s-au întors în New York pentru că le era dor de prieteni, dar după luni au plecat din nou.

"Rezervarea unui hotel și a unui zbor la fiecare câteva săptămâni a fost noua noastră normalitate. Călătoriile nu erau deloc stresante. Planul este să călătorim în continuare.

Nu ne planificăm călătoriile. Doar alegem cele mai bune oferte pe care le putem obține pentru zboruri la clasa business folosind puncte. Apoi alegem locurile pe care ne interesează să le vizităm, rezervăm bilete dus și un hotel pentru primele două săptămâni și apoi plecăm de acolo. Petrecem două-trei săptămâni în fiecare loc pentru a ne bucura de zonă. Ne întoarcem în SUA o dată pe an, de la Ziua Recunoștinței și stăm până la sărbătorile de Crăciun.

Avem statutul de membru la Marriott, Hilton, Hyatt și IHG. De obicei, există cel puțin unul dintre aceste lanțuri de hoteluri în fiecare oraș pe care l-am vizitat. Dacă nu, folosim Booking.com sau Airbnb.

Înainte de a începe să călătorim în mod constant, cheltuiam aproximativ 36.000 de dolari pe chirie pe an - 1.500 de dolari pe lună de persoană. Am locuit în zona golfului San Francisco din 2018 până la jumătatea anului 2020 și în orașul New York până la începutul lui 2021. Am cheltui aproximativ 200 de dolari pe utilități în fiecare lună. Să stăm în hotel ne-a costat în medie mai puțin de 150 de dolari pe noapte în ultimii trei ani. În orașele scumpe, uneori plătim până la 300 de dolari, în timp ce în orașele mai ieftine, dăm mai puțin de 100 de dolari pe noapte. Costurile cu mâncarea și alte cheltuieli sunt similare cu ce cheltuiam înainte de a începe să călătorim. Niciunul dintre noi nu gătea, așa că obișnuiam să mâncăm în oraș sau să comandăm mult.

Stând la hotel constant avem avantaje – oferte la apartamente de lux, mic dejun gratuit zilnic și acces la saloane cu gustări și băuturi, acces la săli de sport, piscine, saune și spa-uri. Nu am fost nevoiți să curățăm camerele, să schimbăm lenjeria de pat sau să aruncăm gunoiul de ani de zile. În 2022, am petrecut 333 de zile în străinătate, așa că nu eram obligat să plătesc impozite pe profit, deoarece am stat în SUA mai puțin de 31 de zile în acel an.

Câștigăm aproximativ 16% din costurile noastre de cazare direct din punctele hoteliere. Folosind sistemul de puncte, la opt luni de costuri hoteliere primim aproximativ două luni gratuite. Costul nostru total pentru cazare pentru un an este de aproximativ 36.000 de dolari.

De asemenea, câștigăm 100.000 de puncte în plus la fiecare două luni prin deschiderea de noi carduri de credit. Debităm costul hotelurilor noastre pe aceste carduri. Folosim mai ales punctele pentru a zbura la clasa business pe toate zborurile pe distanțe lungi sau camerele de hotel.

Singura noastră adresă legală de rezidență permanentă este a părinților soției mele. Acasă. Este locul în care petrecem o lună din an în timpul sărbătorilor, păstrăm unele dintre lucrurile noastre și primim corespondența și facturile.

Nu stăm nicăieri mai mult de o lună sau două. Primim vize de nomazi digitale atunci când este posibil, care ne scutesc de plata taxelor locale", a povestit Daniel George.

Editor : G.M.