(P) Cumpărarea unui frigider nou: un ghid cu tot ce trebuie să știi pentru a lua decizia corectă

Frigiderul este unul dintre principalele electrocasnice din orice casă, deoarece este responsabil pentru păstrarea alimentelor proaspete pentru mai mult timp. Varietatea mare de modele face, însă, procesul de cumpărare confuz uneori.

Astăzi, multe case pot supraviețui fără mașină de spălat vase, fără cuptor cu microunde și chiar fără mașină de spălat. Dar nicio locuință nu se poate lipsi de un frigider în bucătărie.

La ce trebuie însă să fii atent atunci când cumperi un frigider nou? La multe lucruri. De la cele mai evidente, cum ar fi tipul sau dimensiunea, până la caracteristici pe care probabil mulți oameni nu le iau în considerare, cum ar fi eficiența energetică sau sistemele interne de distribuție a frigului.

Alegerea unui frigider poate deveni plictisitoare deoarece, la exterior, multe modele pot arăta exact la fel. Acordați atenție specificațiilor sale, deoarece diferențele de preț nu sunt întotdeauna nejustificate. Poate fi mult mai interesant să investești puțin mai mult în momentul achiziției pentru a economisi pe termen lung la factura de energie electrică.

În primul rând, măsurați-vă bucătăria, liftul și scara scării

Poate părea evident, dar nu ar fi prima dată când un utilizator cumpără un frigider cu o capacitate mai mare decât cel pe care îl are acasă, fără să-și dea seama că nu se potrivește în bucătăria lui sau nu-l poate transporta acasă pentru că nu incape in lift sau pe casa scării.

De aceea, inainte de a incepe cautarea noului frigider, cel mai bine este să faceți masuratori ale spatiului de bucatarie în care va fi instalat si căilor de acces catre acesta.

Frigiderele au dimensiuni standard de lățime și adâncime maximă, dar există diferite tipuri de frigidere și fiecare dintre aceste formate are o dimensiunie diferită atât în ​​lățime, cât și în adâncime, așa că este recomandabil să țineți întotdeauna cont de aceste măsurători.

Ceva care poate varia este înălțimea frigiderului. Daca aveti dulapuri sau orice alt element care poate ingreuna instalarea aparatului, trebuie luate in considerare atunci cand alegeti inaltimea acestuia pentru a evita surprizele neplacute.

Trebuie luată în considerare și locația frigiderului. Este recomandabil să-l îndepărtați de sursele de căldură precum cuptorul sau caloriferele, deoarece această căldură externă suplimentară îi poate afecta performanța.

Acestea sunt tipurile de frigidere care există

Cu măsurătorile notate corespunzător, următorul pas va fi să alegi formatul de frigider care te interesează. Cel mai cunoscut și mai răspândit tip în România sunt combinele frigorifice și, prin urmare, acestea vor prelua majoritatea stocurilor din magazine.

Cu toate acestea, ar trebui luate în considerare și alte opțiuni care oferă alternative interesante. Iată câteva modele de frigidere care pot fi mai potrivite nevoilor dumneavoastră.

- Frigider cu o ușă. Acest tip de frigider este ideal pentru spatiile inguste datorita dimensiunii sale compacte cuprinse intre 90 cm - pentru a se instala sub blat ca o masina de spalat vase - si 170 cm inaltime. Are o singură ușă iar congelatorul, dacă este disponibil, este amplasat într-un compartiment izolat în interior, dar nu este foarte eficient la congelarea alimentelor.

- Frigider cu doua usi. Ca si tipul anterior, acest frigider are o dimensiune mai mica, insa in acest caz congelatorul este izolat in partea superioara a frigiderului si separat prin diferite usi astfel incat deschiderea frigiderului sa nu afecteze temperatura congelatorului. Este o optiune economica pentru locuinte secundare, utilizare sporadica sau pentru o singura persoana.

- Combina frigorifica. Este cel mai comun format, în care congelatorul și frigiderul sunt separate, iar congelatorul este situat în partea inferioară. Dimensiunea sa variază de la 170 cm până la puțin peste 200 cm înălțime.

- Frigider side by side sau american. Este unul dintre cele mai voluminoase modele, nu atât ca înălțime, cât ca lățime și adâncime, unde ocupă mai mult decât de obicei, ajungând la 92 cm în lățime și până la 75 cm în adâncime. Frigiderele americane împart spațiul pe verticală cu acces din două uși, una la congelator și cealaltă la compartimentul frigorific.

Pe lângă formatul său, este important și designul extern. Daca nu vreți să vă limitați la albul traditional al electrocasnicelor, exista modele cu finisaje colorate, argintiu, negru si chiar metal sau sticla anti amprente.

Daca vreți sa treaca neobservat in bucataria dvs, exista si frigidere incorporabile. Acest tip de frigider permite o mai bună integrare cu mobilierul din bucătărie prin instalarea unui panou cu același finisaj ca și restul mobilierului pe exteriorul ușii frigiderului.