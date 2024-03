"Cea mai bună actriță în rol principal" este una dintre principalele categorii de la Premiile Oscar 2024, care vor avea loc pe 10 martie la Dolby Theatre din Los Angeles.

Gala premiilor Academiei Americane de Film, ajunsă la cea de-a 96-a ediție, va recompensa duminică cele mai mari realizări din domeniul cinematografiei.

La categoria "Cea mai bună actriță în rol principal" vor concura la premiile Oscar 2024: Annette Bening pentru rolul din filmul "Nyad", Lily Gladstone pentru rolul din filmul "Killers of the Flower Moon", Sandra Hüller pentru rolul din "Anatomy of a Fall", Carey Mulligan pentru rolul din "Maestro" și Emma Stone pentru rolul din "Poor Things"

"Nyad" este povestea înotătoarei Diana Nyad (Anette Bening), care la vârsta de 60 de ani și sprijită de prietena și antrenoarea ei încearcă să-și îndeplinească visul de a parcuge înot distanța de 177 de kilometri dintre Cuba și statul american Florida.

"Killers of the Flower Moon" este un western scris, produs și regizat de Martin Scorsese, a cărui acțiune se petrece în anii 1920, în statul american Oklahoma, și tratează o serie de crime asupra indienilor Osage după ce pe pământul lor a fost descoperit petrol.

"Anatomy of a Fall" este un film francez din 2023, în care actrița Sandra Hüller joacă rolul unei scriitoare care încearcă să își dovedească nevinovăția în cazul morții soțului ei.

Filmul "The Maestro" este o dramă care se concentrează pe relația dintre compozitorul american Leonard Bernstein (Bradley Cooper) și soția sa Felicia Montealegre (Carey Mulligan).

"Poor Things" se concentrează pe personajul Bella Baxter (Emma Stone), o tânără din Londra în Epoca Victoriană, care este readusă la viață printr-un transplant de creier și pornește într-o călătorie de auto-cunoaștere.

