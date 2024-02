Premiile BAFTA 2024. Lista câștigătorilor: „Openheimer”, cel mai premiat film; Cillian Murphy și Emma Stone, marii câștigători

Lungmetrajul „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, a câştigat trofeul pentru cel mai bun film, duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA). Și protagonistul filmului, Cillian Murphy, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal. În ce privește premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal, el i-a revenit Emmei Stone, actrița americană care a interpretat rolul Bellei Baxter în filmul „Poor Things”.

La categoria cel mai bun film au fost nominalizate lungmetrajele „Anatomy of a Fall”, „The Holdovers”, „Killers of the Flower Moon”, „Oppenheimer”, „Poor Things”.

Filmul de dramă istorică „Oppenheimer” este un lungmetraj biografic ce prezintă povestea creatorului bombei atomice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, J. Robert Oppenheimer, un fizician de geniu, care ajunge să fie torturat de consecinţele invenţiei sale.

În 2023, cel mai bun film a fost desemnat lungmetrajul „All Quiet on the Western Front”, în regia lui Edward Berger.

Cea de-a 77-a ediţie a galei premiilor BAFTA s-a desfăşurat la Royal Festival Hall din Londra şi a fost prezentată de actorul scoţian David Tennant.

Cillian Murphy, cel mai bun actor în rol principal

Cillian Murphy, protagonistul lungmetrajului „Oppenheimer”, regizat de Christopher Nolan, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal, duminică seară.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Bradley Cooper („Maestro”), Colman Domingo („Rustin”), Paul Giamatti („The Holdovers”), Barry Keoghan („Saltburn”), Cillian Murphy („Oppenheimer”), Teo Yoo („Past Lives”).

În 2022, americanul Austin Butler, protagonistul filmului „Elvis”, un lungmetraj biografic dedicat cântăreţului Elvis Presley şi regizat de Baz Luhrmann, a fost desemnat câştigătorul acestei categorii.

Emma Stone, cea mai bună actriță în rol principal

Emma Stone a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării sale din pelicula „Poor Things”, regizată de Yorgos Lanthimos.

La această categorie au concurat actriţele Fantasia Barrino („The Color Purple”), Sandra Hüller („Anatomy of a Fall”), Carey Mulligan („Maestro”), Vivian Oparah („Rye Lane”), Margot Robbie („Barbie”), Emma Stone („Poor Things”).

Filmul „Poor Things”, o comedie cu accente de film noir, spune povestea personajului Bella Baxter, o tânără din Londra victoriană, care este readusă la viaţă de un om de ştiinţă după sinuciderea ei şi care începe apoi o veritabilă odisee a autodescoperirii.

În 2023, cea mai bună actriţă în rol principal a fost desemnată Cate Blanchett, protagonista filmului „Tar”.

Christopher Nolan câștigă trofeul pentru regie

Cineastul Christopher Nolan a câştigat premiul pentru regie cu filmul „Oppenheimer”.

În această categorie au concurat regizorii Andrew Haigh („All of Us Strangers”), Justine Triet („Anatomy of a Fall”), Alexander Payne („The Holdovers”), Bradley Cooper („Maestro”), Christopher Nolan („Oppenheimer”), Jonathan Glazer („The Zone of Interest”).

În 2023, trofeul acestei categorii a fost câştigat de cineastul german Edward Berger, regizorul peliculei „All Quiet on the Western Front”.

Nolan este cunoscut pentru mai multe filme de succes precum „Memento”, „Inception”, „The Prestige”, „Interstellar” sau „Dunkirk”. Nolan a regizat, de asemenea, trilogia de filme Batman („Batman Begins”, „The Dark Knight”, „The Dark Knight Rises”) cu Christian Bale în rolul principal.

„The Zone of Interest”, cel mai bun film străin

Lungmetrajul „The Zone of Interest”, regizat de Jonathan Glazer, a câştigat premiul pentru cel mai bun film în altă limbă decât engleza.

La această categorie au concurat producţiile cinematografice „20 Days In Mariupol”, „Anatomy of a Fall”, „Past Lives”, „Society of the Snow”, „The Zone of Interest”.

Filmul de dramă istorică „The Zone of Interest”, o coproducţie Marea Britanie-Polonia, este un lungmetraj cutremurător despre viaţa de zi cu zi a comandantului lagărului nazist de exterminare de la Auschwitz.

În 2023, acest trofeu a fost câştigat de filmul german „All Quiet on the Western Front”.

Robert Downey Jr., cel mai bun actor în rol secundar

Robert Downey Jr. a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării sale din lungmetrajul „Oppenheimer”.

La această categorie au fost nominalizaţi actorii Robert De Niro („Killers of the Flower Moon”), Robert Downey Jr („Oppenheimer”), Jacob Elordi („Saltburn”), Ryan Gosling („Barbie”), Paul Mescal („All of Us Strangers”), Dominic Sessa („The Holdovers”).

În 2023, acest trofeu i-a revenit actorului irlandez Barry Keoghan datorită interpretării sale din filmul „The Banshees Of Inisherin”, regizat de Martin McDonagh.

Da'Vine Joy Randolph, cea mai bună actriță în rol secundar

Da'Vine Joy Randolph a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar graţie interpretării sale din lungmetrajul „The Holdovers”, regizat de Alexander Payne.

La această categorie au fost nominalizate actriţele Emily Blunt („Oppenheimer”), Danielle Brooks („The Color Purple”), Claire Foy („All of Us Strangers”), Sandra Hüller („The Zone of Interest”), Rosamund Pike („Saltburn”), Da'Vine Joy Randolph („The Holdovers”).

În 2023, acest trofeu i-a revenit actriţei Kerry Condon datorită interpretării sale din filmul „The Banshees Of Inisherin”, regizat de Martin McDonagh.

