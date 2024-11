Scandal în Thailanda. Oamenii s-au revoltat că o pisică din cel mai popular serial din țară este maltrată de producători

Thailandezii acuză un serial de televiziune de mare audiență, difuzat în această țară, de posibil abuz asupra animalelor, după ce o pisică a fost arătată convulsionând pe jos, transmite BBC.

Telespectatorii îngrijorați ai dramei thailandeze „Împărăteasa din Ayodhaya” s-au întrebat ce i s-a făcut animalului pentru ca reprezentația sa să fie atât de convingătoare, unii sugerând că ar fi fost maltratat.

În ciuda faptului că producătorii serialului s-au străduit să reasigure publicul cu privire la siguranța pisicii, o campanie de boicot a luat amploare pe rețelele sociale.

Autoritățile au declarat că investighează acuzațiile de maltratare a animalelor.

În scena controversată, o femeie pune o pisică să-i bea ceaiul pentru a testa dacă acesta a fost alterat cu vreo substanță. Câteva momente mai târziu, pisica se întinde și toarce și se contorsionează pe pământ până când „moare”.

Utilizatorii rețelelor de socializare, inclusiv persoane publice, și-au exprimat rapid furia față de posibila maltratare a pisicii.

Aceste îngrijorări au pus acum în umbră ceea ce a fost prezentat ca una dintre cele mai mari drame thailandeze ale anului.

" Împărăteasa din Ayodhaya" spune o poveste despre tensiunile regale din perioada Ayutthaya, inspirată de povestea unei regine siameze din secolul al XVI-lea.

Postul de televiziune thailandez One31 și regizorul serialului, Sant Srikaenlaw, au declarat că pisica a fost pusă sub anestezie sub supravegherea unor experți. Sant a adăugat că pisica și-a recăpătat cunoștința și a promis că o va duce la un control medical.

Producătorii emisiunii au postat, de asemenea, fotografii și înregistrări video cu pisica pentru a dovedi că aceasta este în siguranță și sănătoasă.

Acest lucru nu a reușit să calmeze furia publicului.

Consiliul veterinar din Thailanda, care a avertizat cu privire la pericolele sedării animalelor, a declarat că va lua măsurile corespunzătoare în acest caz. Între timp, Departamentul pentru creșterea animalelor din Thailanda a declarat că a început să investigheze acuzațiile de cruzime față de animale, adăugând că a cerut să examineze pisica pentru a se asigura că nu a fost rănită.

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a emis luni o declarație în care condamnă anestezia pisicii pentru divertisment, calificând-o drept „nechibzuită, periculoasă și crudă”.

„Publicul este indignat pe bună dreptate, mai ales știind că astăzi, orice este posibil cu imaginile generate pe calculator, AI și animatronică”, se arată în comunicat. „Dacă nu poți realiza o emisiune TV fără să riști viețile animalelor, atunci ai greșit meseria”.

Editor : A.C.