Stăpânii câinilor periculoși trebuie să plătească o asigurare anuală. Pentru ce rase este obligatorie măsura

Proprietarii de câini periculoși sunt obligați să își înregistreze animalele la poliție. În plus, trebuie să plătească în fiecare an și o asigurare, altfel riscă amenzi usturătoare. O astfel de poliță poate ajunge chiar și la două mii de euro.

Maria Colciar, jurnalist Digi24: Sunt 16 rase de câini periculoși și foarte periculoși. Printre aceste rase se numără pitbull, rottweiler, bull terrier, ciobănesc caucazian, dog argentinian sau cane corso.

Câinii agresivi sunt cei care atacă sau mușcă o altă persoană, fără să fie provocați.

Printre aceștia sunt și câini care aparțin unităților de poliție, Jandarmeriei sau altor unități militare, care, chiar dacă se află într-o misiune, mușcă sau atacă o altă persoană.

Stăpânii acestor câini trebuie să știe că nu au voie cu patrupedele lor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun dar nici în alte spații publice. Aceștia trebuie să țină cont de faptul că trebuie să-și semnalizeze locuința sau grădina printr-un avertisment în care să scrie „câine periculos” sau, după caz, „câine agresiv”.

De asemenea, aceștia trebuie să-și înregistreze câinele la Poliție și să prezinte, printre alte documente, și o asigurare de răspundere civilă. Aceasta este precum RCA la mașină. Asigură proprietarul în cazul în care câinele provoacă anumite pagube altor persoane sau altor câini. Aceasta se poate încheia pe baza unor limite de răspundere. Vorbim de sume asigurate care variază între 2.000 și 100.000 de euro.

Spre exemplu, în fiecare an, proprietarul trebuie să plătească o anumită sumă pentru a beneficia de aceste asigurări. Pentru acoperirea de 50.000 de euro, prețul asigurării pe an pentru un câine este de 970 de euro. Pentru o acoperire de 5.000 de euro, suma este de 100 de euro pe an. Aceasta depinde de preferința și sumele pe care proprietarul vrea să le asigure.

Dacă nu respectă aceste reguli, stăpânii câinilor pot fi amendați cu sume între 500 și 1.500 de lei.

