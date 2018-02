Un schior de la Jocurile Olimpice, acuzat de colonialism cultural după ce a salvat un cățel dintr-o fermă de carne de câine

Un schior american a stârnit un val de acuzaţii de colonialism cultural şi standarde duble occidentale după ce a salvat un pui de câine dintr-o fermă de carne de câine din Coreea de Sud în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2018 de la PyeongChang, informează Agerpres.

Foto: Instagram

Gus Kenworthy, un cunoscut schior american, a publicat în media de socializare fotografii cu noul său animal de companie, Beemo, alături de textul „Câinii sunt prieteni. Nu mâncare” pentru a atrage atenţia asupra a ceea ce a descris drept „condiţii îngrijorătoare” cu care se confruntă milioane de câini din Coreea de Sud, crescuţi pentru alimentaţie.

„Se pot aduce argumente potrivit cărora consumul de carne de câine este parte a culturii coreene. Şi, deşi personal nu agreez acest lucru, sunt de acord că nu se cuvine să-mi impun idealurile occidentale”, a notat el într-un mesaj publicat pe Instagram. „Însă, modul în care sunt tratate aceste animale este complet inuman, iar cultura nu ar trebui să fie niciodată un ţap ispăşitor pentru cruzime”, a adăugat sportivul.

Însă, în timp ce mesajul său a fost apreciat de circa 200.000 de utilizatori, alţii au criticat campania sa catalogând-o drept discriminatorie făcând comparaţia cu alte animale care sunt ucise în abatoare şi consumate în ţările occidentale.



„Acesta este neocolonialism în cea mai pură formă. Doar pentru că îţi plac câinii nu înseamnă că a mânca porci/vaci/pui etc. este mai moral. Mai ales când aceştia sunt trataţi la fel de barbar”, a scris pe Twitter un utilizator, citat de publicaţia britanică The Telegraph.



Jurnalistul american Joon Lee a subliniat faptul că majoritatea coreenilor nu consumă carne de câine şi sunt împotriva acestei practici.



Kenworthy a adoptat puiul de câine dintr-un centru din Siheung, din apropierea capitalei Seoul, care este în proces de a fi închis de către organizaţia Humane Society International (HSI). Potrivit estimărilor acesteia, în Coreea de Sud există 17.000 de ferme de carne de câine, o industrie care produce anual circa două milioane de câini destinaţi abatoarelor. Acest obicei are o vechime de mii de ani şi a fost alimentat de credinţa populară potrivit căreia carnea de câine contribuie la sporirea virilităţii, însă tinerii din Coreea de Sud se opun în general acestei practici, iar abuzurile au sporit presiunea asupra Guvernului de a lua măsuri împotriva acesteia.



Unii sportivi care participă la Jocurile Olimpice de iarnă s-au alăturat acestei cauze, iar Coreea de Sud a oferit bani proprietarilor de restaurante din apropiere de zonele de desfăşurare a competiţiilor pentru a exclude carnea de câine din meniuri, precizează sursa citată.



Între timp, Kenworthy şi-a justificat campania susţinând că această problemă este mai uşor de abordat în comparaţie cu abuzul animalor. „Îmi pare rău dacă am lăsat impresia că judec poporul corean. Nu o fac. Nu vreau decât să contribui la încetarea abuzului asupra câinilor!”, a explicat el pe Twitter.