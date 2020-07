VIDEO. O vulpe a rămas blocată într-un service auto din Brașov

Jandarmii din Brașov au fost chemaţi joi să îndepărteze o vulpe care rămăsese blocată în curtea unui service auto din oraș. Împreună cu jandarmii au venit la fața locului și specialiști de la Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor, care au tranchilizat şi îndepărtat animalul sălbatic.

Intervenţia a avut loc pe strada Poienelor.

Vulpea a fost preluată apoi de reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

Jandarmii au fost amuzați de această întâmplare, pe care au povestit-o pe Facebook: „Știm o vorbă de la un prieten: Decât să dormi ca un leu, mai bine să umbli ca o vulpe. Noi am fi înlocuit leul cu un urs, pentru că majoritatea apelurilor la 112, de regulă, ne anunță prezența urșilor. Astăzi, însă, am fost chemați să intervenim pentru a îndepărta o vulpe, care s-a plimbat până a rămas blocată în curtea unui service auto din Brașov. Și de această dată am acționat împreună cu Echipa de Intervenție Rapidă Specializată a DMPA, care a tranchilizat și îndepărtat animalul sălbatic”.

Iată și imagini de la acțiunea mai puțin obișnuită a Jandarmeriei Brașov:

