VIDEO. Un bărbat din Australia a oprit traficul pe o șosea aglomerată pentru ca un koala să poată traversa în siguranță

Un bărbat din Queensland, Australia, și-a riscat viața pentru a escorta în siguranță un urs koala pe o șosea cu patru benzi, foarte aglomerată.

Will Thornton a văzut că ursulețul koala intenționa să traverseze strada, joi dimineață. „Eu și soția mea eram pe balcom, la cafea, când am văzut un koala care se îndrepta spre Autostrada Gold Coast. Așa că am coborât și am păstrat distanța, pentru că nu voiam să se sperie. Era hotărât să traverseze, așa că m-am gândit că mai bine opresc traficul ca să-l ajut”, a spus bărbatul de 30 de ani, potrivit The Guardian.

Într-un videoclip postat online de soacra lui Thorton, Katrina Boyle, bărbatul poate fi văzut desculț în timp ce oprește traficul, pentru ca ursulețul să traverseze.

Thornton ridică din când în când brațele pentru a opri mașinile și face semne încurajatoare către ursuleț, determinându-l să se miște mai repede.

„Oamenii din mașini au fost destul de înțelegători și au oprit când m-au văzut pe șosea”, a spus Thornton.

„Aproape că traversase drumul complet, dar s-a oprit la un moment dat și s-a odihnit puțin. Șoseaua era destul de aglomerată și cred că a fost un noroc că am putut să-l ajut... A trebuit să ridic mâinile și să arăt spre koala pentru ca șoferii să nu creadă că sunt un nebun”, a mai spus bărbatul.

Acum este sezonul de împerechere la koala, ceea ce înseamnă că marsupialele sunt în continuă mișcare în căutarea partenerilor.

Dave Copeman, purtător de cuvânt al Queensland Conservation Council, a spus că toată povestea amintește că habitatului urșilor koala este în scădere din cauza defrișărilor.

„Sud-estul Queenslandului este o zonă afectată masiv de defrișări, în mare parte pentru dezvoltare și transport. Am ajuns în punctul în care pur și simplu nu mai putem tăia nimic, pentru că distrugem definitiv habitatele urșilor koala. Realitatea este că specia se confruntă cu dispariția dacă nu luăm măsuri”, a spus Copeman.

Cu această ocazie el i-a îndemnat pe oameni să contacteze organizația dacă văd animale aflate în situații dificile, care au nevoie de asistență.

Editor : D.C.