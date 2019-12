Bradul de Crăciun: natural, în ghiveci sau artificial. Care sunt avantajele și dezavantajele

Niciodată nu este prea devreme să pleci în căutarea bradului de Crăciun, își spun mii de români care încep deja selecția. Cei care țin la păduri caută brazi în ghiveci sau făcuți din plastic. Ei sunt cei mai câștigați la capitolul preț, dacă nu țin să aibă în casă un copac până la tavan. Cine vrea miros autentic de brad și pomi falnici trebuie să pregătească sute de lei și să nu se mire dacă citesc pe etichetă că sunt aduși... din Polonia.

În toate piețele din București se găsesc brazi naturali de toate mărimile. Prețurile pornesc de la 20 de lei.

Client: În fiecare an alegem unul natural, asta e tradiția și mirosul în casă e altfel. (Cât ați dat pe el?) 169 de lei.

Bradul natural de Crăciun poate fi reciclat după perioada sărbătorilor și poate fi găsit la un preț mai mic și are un miros natural. Dezavantajul cel mai mare este că pădurile sunt defrișate, bradul nu se poate replanta și, când se usucă, lasă ace în casă.

Un brad natural de 2 metri și jumătate ajunge și la 500 de lei. Cei care vor să simtă în casă miros de brad pot alege și un brad natural în ghiveci.

Bradul în ghiveci poate fi replantat, are un miros natural, iar de la an la an crește tot mai mare. Costă mai mult decât un brad fără rădăcină și, dacă nu știm să îl îngrijim, se poate usca în casă.

Ancuța Margalinescu, inginer silvic: Brazii în ghiveci „trebuie ținuți într-o cameră răcoroasă, udați la 2-3 zile și pulverizați la 4 zile. După sărbătorile de iarnă, dacă solul ne permite, îl putem replanta în natură”.

Brazii artificiali sunt preferați de cei care sunt împotriva tăierilor sau pur și simplu nu vor să facă mizerie în casă.

Client: Îl folosim an de an și protejăm natura.

Bradul artificial poate fi folosit în mai mulți ani, deci faceți economie la bani. În plus, nu lasă mizerie în casă. Un dezavantaj este acela că nu are miros natural și, de asemenea, este făcut din plastic, deci poluează.

Prețul pentru un astfel de brad pleacă de la 69 de lei.