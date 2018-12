Urmările exceselor alimentare: coadă la sala de fitness

Excesele alimentare de sărbători se plătesc de unii români la...sală. Efectele meselor copioase din ultimele zile trebuie îndepărtate, aşa că sălile de sport au fost pline după Crăciun. În Timişoara, clienţii unei săli au stat la coadă la benzile de alergare.

Instructorul îi dă sfaturi tinerei venite să facă sport: „Lasă ganterele şi o să facem nişte sărituri pentru cozonacul consumat. Şi!”

Tânăra lucrează exercițiul indicat și parcă îi vine și cheful de glume și autoironii: „Trei felii de cozonac acum. Mă mai opresc? Nu mă mai opresc! Nu-nu, continuăm!”

Cozonacii şi cârnaţii au fost buni, dar plăcerile culinare au avut un preţ: câteva kilograme în plus. Acum, mulţi vor să revină la formele dinainte de sărbători, mai ales că se apropie Revelionul, unde trebuie etalate ținutele elegante.

Raluca ne mărturisește în ce au constat excesele ei culinare: „Puţină tobiţă, caşcaval, cârnaţi chiar, puţină piftie. Dar pentru asta am venit la sală. De dimineaţă am venit, am fost punctuală”, adaugă ea.

- Cum e un antrenament după masa de Crăciun? întrebăm o altă clientă din sala de fitness.

- Parcă un pic mai greu! Nu am mâncat foarte mult de Crăciun, recunosc, pentru că am un stil de viaţă destul de echilibrat, dar ce m-a afectat cel mai tare cred că au fost zilele de pauză de antrenament.

Raluca Bașu - managerul unei săli de fitness: „Astăzi au ales oamenii să vină la sală într-un număr surprinzător de mare, încă de la ora 8 de când am deschis clubul de fitness. În principiu se ocupă de partea cardio, adică sunt pe bandă, stepere”.

Antrenorii spun că nu e indicat să combinăm alimentele tradiţionale la o singură masă.

Romeo Fodulu, antrenor de fitness: „Presupunând că ne aflăm în faţa unei mese pe care se află câteva tipuri de aperitive, sarmale, cârnaţi, friptură, este important ca să ne propunem să mâncăm într-o anumită ordine şi într-un anumit timp. Consumul în decurs de jumătate de oră sau 45 de minute a tot ceea ce este pe masă este un lucru greşit şi creează, de la un plus caloric, de la o exagerare la nivel caloric, până la probleme digestive”.

În același timp, nutriționiștii recomandă consumul alimentelor care favorizează digestia.

Maria Varga – nutriționist: „Să nu uităm că ceaiul de ghimbir, limonada, murăturile fac foarte bine tubului digestiv și e bine să le consumăm pentru această perioadă și este bine să mâncăm cantitativ mai puțin, măcar să reducem la jumătate cât am mâncat în ziua de Crăciun și zilele imediat următoare”.

Specialiştii spun că moderaţia ar trebui să fie cuvântul de ordine mai ales că urmează petrecerea de Anul Nou.

Etichete:

,

,

,

,