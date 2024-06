Cum a influenţat un deceniu de existență IQOS peisajul industriei tutunului la nivel global şi în România?

În 2008, când Philip Morris International (PMI) a început investiţiile în cercetarea şi dezvoltarea produselor fără fum, păream prea îndrăzneţi pentru o industrie care nu a inovat o perioadă destul de lungă. Ambiţia noastră de a construi un viitor fără fum se baza pe faptul că înțelegem milioanele de fumători adulți care fumează. Ei caută alternative mai puțin dăunătoare, dar satisfăcătoare, la fumat. Am hotărât atunci să le oferim această alegere.

În 2014, PMI a lansat IQOS, dispozitivul care încălzește tutunul fără să îl ardă, şi a început astfel călătoria către un viitor fără fum. Am mizat pe știință și am venit în întâmpinarea nevoilor fumătorilor adulți cu o categorie nouă de produse. Ceea ce părea un vis îndrăzneţ în 2008 începea să prindă contur. Astăzi, produsele alternative fără fum ale PMI sunt disponibile în peste 80 de piețe, iar IQOS este lider al segmentului de tutun încălzit, cu peste 28 de milioane de utilizatori la nivel global.

Sărbătorirea celor 10 ani de la lansarea IQOS la nivel global ne oferă ocazia să analizăm schimbările pe care le-am produs la nivelul industriei tutunului şi al societăţii. În plus, este cel mai bun moment să ne reafirmăm angajamentul de a construi un viitor fără fum, bazat pe alternative care elimină arderea și sunt fundamentate științific. Dedicăm această aniversare comunităţii de utilizatori IQOS, care ne dovedesc că țigările chiar pot să devină, într-o zi, istorie. Împreună, creăm o companie care va fi ţinută minte că a înlocuit țigările cu un portofoliu de produse revoluționare.

Ce înseamnă IQOS pentru România în acest moment?

O întrebare pe care o aşteptam şi pentru care voi face din nou o scurtă incursiune în trecut. România a fost a patra piaţă în care a fost lansat IQOS, iar în 2017, Philip Morris International a început investiţiile în fabrica din Otopeni. Investițiile aveau ca scop transformarea fabricii dintr-o unitate de producţie a ţigaretelor într-una de producţie pentru consumabile din tutun pentru IQOS şi alte dispozitive care nu ard tutunul. O transformare radicală cu impact atât la nivel economic, cât şi uman, care a plasat România în centrul strategiei PMI de a construi un viitor fără fum.

În acest moment, peste jumătate de milion de fumători adulți români au ales produsele fără fum dezvoltate de compania noastră. Iar investiţia de peste 130 de milioane de dolari anunţată în 2023 completează cei 600 de milioane de dolari investiţi în retehnologizarea fabricii noastre din Otopeni şi susţine atât misiunea companiei, cât şi economia românească. Ca să înţelegeţi mai bine impactul acestor investiţii, vă dau nişte cifre: Philip Morris România are 1.548 de angajaţi, iar 92% din producţia fabricii din Otopeni este exportată în 54 de ţări de pe 5 continente. Am lansat cel mai recent produs din portofoliu, IQOS ILUMA, și am revoluționat din nou categoria prin introducerea tehnologiei de încălzire prin inducție.

Astfel, putem spune că impactul IQOS în România este unul substanţial, iar angajamentul nostru de a construi o Românie fără fum este pe termen lung.

Cât de aproape sunteți de atingerea misiunii declarate a PMI - un viitor fără fum?

În ultimii zece ani, portofoliul de alternative fără fum al PMI a creat un impact pozitiv asupra a milioane de fumători adulți, a celor din jurul lor și a accelerat procesul de renunțare la țigări. Cei peste 28 de milioane de utilizatori la nivel global, pe care i-am menţionat mai devreme, ne arată că am făcut paşi importanți în atingerea misiunii de a construi un viitor fără fum. Nu ne vom opri aici.

Continuăm să inovăm și să le oferim fumătorilor adulţi produse fundamentate științific, ce răspund nevoilor lor și reprezintă o alternativă mai bună la continuarea fumatului. Însă nu putem face acest lucru singuri. Pentru ca schimbarea să fie adoptată în mod eficient, guvernele și societatea, în general, trebuie să joace un rol activ. Este important ca şi autoritățile de reglementare să îmbrățișeze această oportunitate oferită de inovație și știință în beneficiul societăţii și al consumatorilor, în general.

Cum vedeți viitorul IQOS si al alternativelor fără fum?

Am investit peste 12,5 miliarde de dolari în cercetare, inovare şi în noi tehnologii de producţie pentru a avansa în călătoria noastră către un viitor fără fum. Însă, investiţiile nu sunt suficiente dacă nu reuşim să convingem adulţii care altfel ar continua să fumeze să renunţe la ţigări pentru totdeauna. Putem face acest lucru dacă oferim acestui grup divers o gamă largă de alternative fără fum deoarece un singur produs nu va satisface preferinţele tuturor fumătorilor adulți.

IQOS a pus bazele categoriei produselor fără fum, iar noi am continuat să o extindem în ultimii ani. Viitorul aparţine, cu siguranţă, acestei categorii extinse. De aceea, portofoliul nostru de alternative fără fum include o varietate de produse: de la tutun încălzit la ţigări electronice şi pliculeţe cu nicotină pentru uz oral, toate susţinute de cercetare ştiinţifică şi inovaţie pentru a demonstra beneficiile lor pentru fumătorii adulți în comparație cu continuarea fumatului.

Ce planuri are compania dumneavoastră pentru următorii 10 ani?

Vom continua să inovăm, să ne bazăm pe știință și să le oferim fumătorilor adulţi produse care răspund nevoilor lor și reprezintă o alternativă mai bună la continuarea fumatului. Vom pune accentul pe sustenabilitate în tot ceea ce vom face pentru că aceasta reprezintă o oportunitate fundamentală pentru inovare, creștere și crearea de valoare pe termen lung. Măsurile de sustenabilitate, iar aici vorbesc despre cunoaşterea şi reducerea impactului produselor şi activăţii noastre pe toate planurile – oameni, societatea civilă și mediul înconjurător, sunt la fel de importante precum activităţile de business.

În paralel, continuăm să informăm fumătorii adulţi, să le explicăm care sunt consecinţele fumatului. Fumatul, o spun foarte răspicat, reprezintă una dintre cele mai mari probleme de sănătate la nivel mondial. Deși oamenii sunt conștienţi că acest obicei este nociv şi are consecințe extrem de serioase pentru sănătate, unii dintre ei nu renunță. Este datoria noastră să le explicăm de fiecare dată care sunt noutăţile pe care ştiinţa şi inovaţia le aduc. Prima alegere corectă este să nu te apuci de fumat, iar dacă totuși ești fumător, să renunţi complet la fumat şi la nicotină. Iar pentru cei care nu renunță continuăm să dezvoltăm produse alternative, fără fum, care, deşi nu sunt complet lipsite de riscuri, sunt o alternativă mai bună la continuarea fumatului.