Cum se prefigurează 2024 pentru Philip Morris România?

2024 este anul în care ne continuăm misiunea de a construi o Românie fără fum. Trăim într-o lume caracterizată de schimbare, însă la Philip Morris International misiunea noastră rămâne neschimbată: construim un viitor din care țigările și fumul urmează să dispară. Acesta este obiectivul care ne motivează și pentru care, la nivel global, am investit mai mult de 10,5 miliarde euro în dezvoltarea și validarea științifică a produselor fără fum.

Sigur, continuăm și în 2024 să ne dezvoltăm capacitățile de producție în fabrica noastră de la Otopeni, să oferim noi locuri de muncă și să creștem nivelul exporturilor, pentru că suntem parteneri de încredere ai statului român. În fiecare an contribuim la dezvoltarea sustenabilă a economiei locale însă nu putem face acest lucru fără oameni. Colegii mei sunt forța care ne ajută să construim o Românie fără fum, în care țigările să nu mai fie prezente, în beneficiul celor aproape 4 milioane de fumători adulți din România.

Cum a fost pentru dvs primul an la cârma Philip Morris România?

Pentru mine, personal, anul care s-a încheiat a însemnat întoarcerea acasă, după 20 de ani de carieră internațională. A fost un an efervescent, un an memorabil, în care am luat decizii importante pentru felul în care ne desfășurăm activitatea. Am avut parte de multe provocări, dar împreună cu colegii mei am realizat încă o dată că empatia și conversațiile oneste stau la baza organizațiilor puternice și performante.

Totodată, a fost anul în care am lansat noi produse, cu tehnologii mai performante, cum este IQOS ILUMA, pentru fumătorii adulți care continuă să fumeze. IQOS rămâne lider de piață în ce privește produsele din tutun care nu implică ardere și, nu în ultimul rând, am sărbătorit 30 de ani de prezență locală.

În 2024, suntem pregătiți să ne continuăm misiunea, însă este bine să știți că gradul de dezinformare în legătură cu produsele fără fum este încă foarte mare. Pe piața din România țigările reprezintă mai mult de 90% din consum, iar alternativele fără fum, în ciuda creșterii din ultimii ani, sunt încă un produs de nișă. Totuși, peste jumătate de milion de români au făcut tranziția către un viitor fără fum. De aceea, 2024 ne oferă oportunitatea de a transmite din nou către cei 4 milioane de fumători români că există alternative fundamentate științific pentru cei care continua să fumeze.

Ce a înseamnat sărbătorirea a 30 de ani de prezență în România pentru compania pe care o conduceți?

Într-un business cum este cel în care activăm noi este important să fii vizionar. De peste 30 de ani privim spre viitor și ne-am îmbarcat într-o călătorie pe care o parcurgem cu încredere și cu sentimentul că putem construi o Românie fără fum.

Așa cum știți, suntem prima companie din industria tutunului care a mizat pe știință și inovație în dorința de a se reinventa, iar viziunea noastră rămâne neschimbată. Ne transformăm din temelii dintr-o companie lider global în industria tutunului într-o companie care dezvoltă produse fără fum, fundamentate științific, cum este IQOS.

În această transformare, România joacă un rol esențial. Dovadă este și cea mai recentă investiție în fabrica noastră din Otopeni, de peste 130 milioane de dolari. Investiția totală se va ridica la peste 730 de milioane de dolari, sumă ce va transforma fabrica noastră într- una dintre cele mai moderne unități de producție din lume.

Care sunt principalele provocări din perspectivă de business?

Una dintre cele mai mari provocări de business pe care le avem la nivel de industrie este faptul că produsele din tutun şi cu nicotină ar trebui taxate în funcţie de riscurile la care acestea îi expun pe consumatori. Deoarece țigaretele sunt cea mai utilizată formă de consum a nicotinei, dar și cea mai dăunătoare, ar trebui să fie impozitate cu cel mai ridicat nivel şi semnificativ mai mult decât produsele inovatoare, care nu implică arderea tutunului. Așa arată politicile fiscale prezente în statele dezvoltate și progresive.

Din nefericire, deşi România este una dintre cele trei ţări europene în care Philip Morris International investeşte masiv, suntem una din cele patru ţări membre ale Uniunii Europene în care incidența fumatului este încă în creștere. În România avem astăzi aproximativ 4 milioane de fumători, iar noi credem că aceștia merită soluţii fundamentate științific, care să-i îndepărteze de ţigări.

Tutunul încălzit reprezintă o categorie de produse relativ nouă în România, care aici s-a dezvoltat într-un ritm mai lent decât în alte pieţe. O posibilă cauză este nivelul ridicat de dezinformare despre care vă vorbeam și lipsa unor dezbateri împreună cu autoritățile și reprezentanții comunității medicale, pe baza științei la care ne raportăm.

Care au fost cele mai notabile investiții realizate în anul care a trecut în România? Care este scopul acestor investiții pe termen lung?

Vă spuneam despre investiția suplimentară de peste 130 de milioane de dolari, anunțată la Bucucrești de Jacek Olczak, CEO Philip Morris International. Investiția va ajuta ca fabrica din Otopeni să se transforme în continuare, să fie adăugate noi linii de producție, toate menite să susțină atât misiunea companiei, cât și economia românească. Pentru cei care ne urmăresc, am început să investim în fabrica PMI din Otopeni în anul 2017. Este o fabrică de ultimă generație din punct de vedere al tehnologiei și al inovației care stă la baza produselor noastre.

Pe lângă fabrica din Otopeni, mai sunt doar alte două în Uniunea Europeană, în Grecia și Italia, și alte cinci în toată lumea. Este remarcabil faptul că, din punct de vedere al producției, unitatea din România ocupă locul doi în Europa după cea din Bologna (Italia). Astăzi 92% din producția fabricii este exportată în 54 de piețe, cu un impact semnificativ asupra balanței comerciale a României.

Care este rolul pe care-l joacă exporturile pentru compania Philip Morris România?

Așa cum spuneam, datorită investițiilor realizate în fabrică, producția fabricii ajunge să fie exportată pe cinci continente. Concret, 92% din ceea ce fabricăm în România exportăm și doar 8% acoperă consumul intern de produse fără fum. Portofoliul de produse fără fum al PMI este în continuă dezvoltare și este extrem de important pentru noi faptul că România se numără printre liderii acestei transformări.

Ca să vă faceți o idee și mai clară, în 2022, exporturile totale de produse din tutun ale României au fost de aproximativ 1,5 miliarde de euro. Din această sumă, 830 de milioane de euro au reprezentat exporturile de produse din tutun încălzit. Acest lucru poziționează Philip Morris România drept cel mai mare producător local de tutun încălzit.

În prezent, în fabrica din Otopeni, sunt fabricate produse consumabile din tutun încălzit atât pentru sistemul IQOS, dispozitivul care încălzește tutunul dezvoltat de PMI, lil SOLID 2.0, alternativa fără fum produsă de compania KT&G, cât și pentru IQOS ILUMA, cel mai nou dispozitiv dezvoltat de PMI.