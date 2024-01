La Philip Morris International, viitorul fără fum este destinația noastră finală

Tehnologia, știința și sustenabilitatea se unesc pentru a crea un viitor mai bun. Sunt vremuri noi, în care inovația afectează fiecare industrie și, firește, pe fiecare dintre noi. Industria tutunului se schimbă și ea, iar fumătorii pot alege acum să reducă riscurile asociate fumatului, dacă se îndepărtează de țigări. Dacă fumătorilor li se oferă alternative constant îmbunătățite, acest lucru crește șansele ca ei să renunțe la țigări și să nu se reapuce. Am vorbit despre alternativele fără fum și impactul acestora asupra celor aproape 4 milioane de fumători români cu Christos Harpantidis, Area VP South East Europe Cluster Philip Morris International.

La început de 2024 ne puteți descrie care sunt cele mai importante realizări și proiecte ale Philip Morris International?

În 2016, Philip Morris International și-a luat angajamentul de a se îndepărta de țigări. De atunci, compania noastră a investit peste 10,5 miliarde USD în dezvoltarea și comercializarea produselor fără fum, care reprezintă astăzi aproape 35% din veniturile nete totale ale companiei. După cum a afirmat CEO-ul nostru, Jacek Olczak, „misiunea noastră este să reducem fumatul prin înlocuirea țigărilor cu alternative mai puțin dăunătoare și, în cele din urmă, să transformăm țigările în artefacte de muzeu”.

Este o realitate și astăzi, în 2024, alternativele fundamentate științific au potențialul de a accelera declinul fumatului, iar guvernele din întreaga lume ar trebui să urmeze exemplele unor țări precum Suedia, Japonia, Marea Britanie și să adopte politici care să ofere fumătorilor adulți care nu renunță la fumat o gamă largă de alternative ma puțin nocive, fundamentate științific.

Avem vești bune și din Grecia, de la Papastratos, unde anul acesta a fost anunțată o nouă investiție de 200 de milioane de euro în fabrica Aspropyrgos. Aceasta a ridicat investiția totală a PMI în Grecia la 700 de milioane de euro. Permiteți-mi să vă ofer imaginea completă a ceea ce înseamnă aceasta pentru noi: creșterea capacității de producție, creșterea exporturilor până la 300 de milioane de euro și 300 de locuri de muncă noi. În plus, menționez recenta investiție verde în fabrica noastră în valoare de 10 milioane de euro, întrucât suntem un business sustenabil. De asemenea, am ocupat locul 1 în topul Fortune „Cele mai admirate companii din Grecia” pentru al 4-lea an consecutiv.

Ce ne puteți spune despre Philip Morris România în 2024?

România este astăzi o piață matură și se extinde rapid. România a parcurs un drum lung din punct de vedere social, economic și de afaceri, iar în prezent este o piață extrem de interesantă și competitivă. Fără îndoială, România este o țară cu potențial, o țară în care mediul de afaceri are spațiul necesar pentru a se dezvolta și în care vedem deja performanțe uimitoare.

România anului 2023 a arătat impresionant – 30 de ani de prezență PMI în România, lansarea IQOS ILUMA, Top Employer pentru al 9-lea an consecutiv, o nouă investiție pentru fabrica locală de peste 130 milioane USD, care aduce totalul investiției PMI în transformarea fabricii de la Otopeni într-o unitate de producție de ultimă generație la peste 730 milioane USD. 2024 este anul în care ne continuăm misiunea, aceea de a construi o Românie fără fum.

De fiecare dată când vin în România și interacționez cu echipa, sunt impresionat de dăruirea și simțul clar al scopului din spatele viziunii companiei de a schimba industria. Văd o echipă unită în convingerea că poate îmbunătăți viața fumătorilor prin construirea unui viitor fără fum. Văd oameni creativi, dornici de progres, de învățare pe tot parcursul vieții, de a face diferența.

Avem aproximativ 4 milioane de fumători în România, iar aceasta nu e o veste bună, prevalența fumatului este în creștere. Există soluții pentru cei care nu renunță la fumat?

Fumatul, știm cu toții, este una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică la nivel mondial. Deși suntem conștienți că fumatul este nociv, mulți fumători nu se lasă, așa că este de datoria noastră să explicăm tot timpul, în toate comunicările noastre, care sunt noutățile pe care le aduc știința și inovația.

O problemă cu care se confruntă în continuare România este nivelul scăzut de educație al fumătorilor în ceea ce privește nocivitatea fumatului și ce este dăunător în acest proces. Puțini fumători din România știu că nu nicotina, ci procesul de ardere a tutunului este cauza principală a bolilor legate de fumat. Credem că aceștia merită campanii și programe mai multe și mai bune care să îi ajute să renunțe la fumat, precum și soluții bazate științific, disponibile astăzi. Acestea sunt produsele care încălzesc tutunul în loc să-l ardă.

Pentru a ne realiza viziunea unui viitor fără fum, avem nevoie ca toate părțile cheie - de la guverne la comunitatea științifică - să recunoască rolul important pe care aceste produse îl pot juca în eforturile societății de a combate fumatul. Susținem politici bazate pe reducerea riscurilor asociate fumatului, care să facă o diferență clară între țigări și produsele inovative, deoarece acestea nu sunt similare din perspectiva efectelor nocive. Reglementarea și impozitarea ar trebui să reflecte un continuum de risc, în care produsele care ard tutunul sunt cele mai nocive, prin urmare cele mai reglementate și impozitate.

Ce înseamnă sustenabilitatea pentru Philip Morris International?

Trăim într-o lume complexă și imprevizibilă. La PMI, sustenabilitatea se află în centrul operațiunilor noastre și se aplică tuturor activităților noastre: produs, procese, oameni, cu respect pentru mediu și societatea în care trăim. Practicile noastre sustenabile sunt veriga de legătură care îi unește pe colegii noștri să susțină ambiția de a lăsa țigările în urmă. Aceasta este credința care alimentează transformarea noastră. Abordarea impactului social generat de produsele noastre este nucleul strategiei noastre la nivel global. Ne concentrăm resursele pentru a inova și a dezvolta soluții care pot contribui la rezolvarea unora dintre cele mai presante provocări ale societății.

Îmi face plăcere să vă împărtășesc că Philip Morris International este singura companie din industria tutunului care a fost inclusă pentru prima dată în Dow Jones Sustainability™ World Index și pentru al patrulea an consecutiv în Dow Jones Sustainability™ North America Composite Index.

În Grecia, așa cum am menționat deja, Papastratos a anunțat o nouă investiție verde de 10 milioane de euro în fabrica noastră, care a devenit neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon neutră în 2021. În prezent, în calitate de participanți în programul Zero Carbon Tech al Philip Morris International, suntem pionieri în ce privește gestionarea mediului. Prin tehnologii inovatoare, ne propunem să reducem emisiile de CO2 cu 30% până în 2025. Investițiile noastre vorbesc mai mult decât cuvintele, ele întruchipează un deziderat ferm al creșterii sustenabile.

Știu că, și în România, tema sustenabilității este foarte importantă. Acțiunile vorbesc de la sine. De exemplu, la fabrica din Otopeni, nici un deșeu generat de activitățile de producție nu ajunge la groapa de gunoi. 70% din deșeuri sunt reciclate extern, iar 30% sunt folosite pentru producția de energie. Pentru noi, și în 2024, sustenabilitatea este existențială. Este fundația oricărui demers viitor.