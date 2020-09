Din tomberon, direct în industria modei. Ideea inedită pe care au avut-o trei studenți la chimie: luxul viitorului e din piele de pește

Trei studenți la chimie au avut curiozitatea și interesul să se uite cu alți ochi la tomberoanele din spatele restaurantelor. Cu gândul la folosirea eficientă a resurselor existente, au avut ideea să dea o utilitate pentru pielea de pește, în special de somon. Și au trimis-o direct către industria modei. Start-up-ul francez încearcă acum să pătrundă cu acest produs în industria premium.

„Era o resursă aruncată. Dar ea e asemănătoare cu pielea tradițională. Impusul a fost să reciclăm”, a explicat Benjamin Malatrait, co-fondator Ictyos, cum i-a venit această idee.

Cei trei fondatori aveau, prin studii, cunoștiințe de chimie și apoi au învățat procesul prin care pielea e vopsită. Împreună au pus bazele companiei Ictyos.

Compania adună între 10 și 12 tone de piele de pește pe an. Procesul de curățare, tăbăcire, vopsire durează circa două săptămâni.

Ictyos lucrează cu 250 de clienți, de la companii până la artizani, care folosesc pielea de pește pentru brățări de ceas, poșete și chiar haine.

Casa Jean Rousseau preia produsele Ictyos pentru huse de telefon și portofele.

„Pielea de somon are câteva particularități- flexibilitate și finețe. Grosimea sa este sub jumătate de milimetru, dar are o rezistență apropiată de cea a pielii de bovină. Are totuși dimensiuni mici, însă textura sa este apropiată de cea a solzilor. Arată ca cea de reptilă. Vizual... e chiar exotică”, explică Benjamin Malatrait.

De la somon, Ictyos a extins gama către crap și piele de sturion. Iar datorită modelului de afacere sustenabil, a primit o șansă - start-up-ul a fost introdus timp de șase luni într-un incubator al gigantului modei LVNMH. Cea mai mare parte din firmele care ies din acest ciclu de creștere devin furnizor pentru diversele branduri ale companiei.

