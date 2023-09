Un frizer american care a devenit cunoscut după ce și-a tatuat fața în așa fel încât să arate ca un clovn vrea acum o schimbare majoră în viața lui și a anunțat că studiază pentru a deveni pastor.

Nasul lui Richie este roșu, obrajii sunt albaștri, ochii au fost, de asemenea, modificați, iar în jurul gurii și-a făcut un desen astfel că pare că rânjește cu gura până la urechi în permanență.

Un frizer american care a devenit cunoscut după ce și-a tatuat fața în așa fel încât să arate ca un clovn vrea acum să devină clovn FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Bărbatul, care este tatăl unei tinere de 18 ani, și-a făcut deasupra spâncenelor implanturi cu silicon, ca să aibă în permanență mimica unui clovn.

Richie, care are 37 de ani, cunoscut de numeroșii lui fani drept „Richie the Barber”, are o slăbiciune pentru clovni încă de când era mic.

„Bunicul meu m-a dus la un circ, unde am întâlnit un clovn care mi-a arătat cum să jonglez. Acel clovn m-a inspirat atât de mult încât am început să exersez și eu să jonglez. Apoi am început să-mi pictez fața cu fardurile mamei. Mi-am ascuns interesul pentru clovni mulți ani, până când, în sfârșit, mi-am dat seama că vreau să fiu un clovn adevărat pentru totdeauna”, a spus el.

Richie era un copil creativ, căruia îi plăcea să deseneze și să cânte la chitară. Dar cea mai mare pasiune a lui a fost aceea de a-i face pe oamenii să râdă.

Când părinții lui Richie au divorțat, el fiind atunci adolescent, s-a mutat împreună cu frații săi și cu mama la bunici. După ce a terminat liceul, Richie a decis să devină frizer. „M-am mutat la Hollywood, pentru că am vrut să tund celebrități”, a spus el. Însă pandemia i-a sufocat afacerea și s-a întors în Orange County, unde locuiește împreună cu familia.

Richie a avut mulți clienți celebri, între care și Bruno Mars.

Vorbind despre transformarea sa, Richie a spus că și-a făcut primul tatuaj la 17 ani, pe brațul stâng. „Apoi am luat-o razna, revenind în fiecare săptămână pentru a-mi face un alt tatuaj. Mi-am cheltuit salariile pe tatuaje", a spus el.

Șase ani mai târziu, tatuajele ajunse pe gât au început să se extinsă pe față. „Am început cu un trandafir mic pe obraz... Deja mă hotărâsem să fiu clovn, așa că mi-am făcut nas de clovn. Apoi mi-am tatuat zâmbetul. Mi-am ales albastrul pentru fața pentru că este culoarea mea preferată. Mi-am făcut și implanturile de sprâncene", își descrie el transformarea.

Cea mai dureroasă modificare a corpului lui a fost despicarea limbii.

De asemenea, Richie și-a ras parțial părul brunet și a vopsit în roșu ce a rămas.

Ținuta lui zilnică se potrivește cu personalitatea lui ciudată. Garderoba lui este plină de costume zgomotoase, inclusiv pantaloni în carouri, cămăși cu buline, pantofi supradimensionați și pălării mici. Acum nu mai are nicio problemă să meargă astfel echipat la serviciu.

„Alegerile pe care le-am făcut în viață au fost întotdeauna dictate de ceea ce îmi aduce fericirea și nu mi-a păsat de judecățile altora", a declarat el. „În timp ce mulți sunt intrigați de persoana mea, eu îmi port cu mândrie identitatea de clovn”.

Richie a devenit și speaker motivațional, folosindu-și povestea pentru a-i încuraja și pe alții să-și urmeze visele.

Recent, Richie a plecat într-o călătorie de descoperire spirituală, iar acum studiază pentru a deveni pastor și crede sincer că este potrivit pentru asta.

