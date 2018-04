Nu are poftă de mâncare, nu se poate concentra şi oboseşte repede? Ce se întâmplă cu copilul tău

Mai mult de jumătate din populaţia ţării suferă de anemie. În rândul copiilor, numărul pacienţilor care ajung la medic este tot mai mare. Specialiştii avertizează că de vină este alimentaţia nesănătoasă, hrănirea cu lapte praf şi lipsa unei diversificări corecte.

Foarte mulți copii suferă de anemie încă din primele luni de viață. Cea mai întâlnită formă este cea feriprivă, adică lipsa fierului. Unul din doi bebeluşi are această problemă, adică dublu faţă de Occident, arată studiile.

Dr. Niculina Jianu, medic pediatru: Majoritatea copiilor se nasc prin cezariană şi toţi se nasc cu cel puţin 2 săptămâni înainte şi la fel este ştiut că în ultima parte se transferă din organismul mamei spre copilul foarte multe rezerve de fier şi atunci, în cele 2 săptămâni în care copilul nu mai stă în interiorul în uterul matern, nu mai primeşte aceste rezerve de fier.

În plus, tot mai mulţi copii sunt hrăniţi cu lapte praf. În România, doar 12% dintre mame alăptează.

Dr. Niculina Jianu, medic pediatru: Fierul din laptele matern se absoarbe foarte bine în organismul copilului spre deosebire de fierul care este conţinut în laptele de vacă.

Alimentaţia necorespunzătoare, responsabilă de anemie

Odată cu începerea diversificării, unii părinţi şi bunici îndoapă copiii ca să fie siguri că nu fac anemie. Atenţie însă. Medicii spun că nu doar cei slabi se pot îmbolnăvi, ci şi copiii care au kilograme în plus.

Dr. Niculina Jianu, medic pediatru: Fiecare părinte sigur că îşi urmăreşte copiii în comparaţie cu alţi copii: ai prietenelor, de la grădiniţă şi nu au învăţat că, cu 2-3-5 copii în casă, făcuţi de aceiaşi părinţi, copiii nu seamănă între ei şi cu atât mai mult nu poţi să compari copilul tău cu copilul altora.

Un copil cu anemie este apatic, nu are poftă de mâncare, nu se poate concentra şi oboseşte repede. În multe situaţii părinţii le dau vitamine şi suplimente fără să întrebe medicul.

Dr. Niculina Jianu, medic pediatru: Nu întotdeauna dacă are cearcăne are şi anemie. E foarte rău ca un părinte să facă automedicaţie, chiar dacă are suspiciuni. Nu trebuie să-i administreze suplimente singur.

Dr. Anamaria Iulian, medic nutriţionist şi psiholog: Este importantă vizita la medicul pediatru, efectuarea unei hemoleucograme pe seama căreia se pune diagnosticul cu certitudine şi apoi corecţia. Fierul adus în exces este greu de eliminat se poate depune în ficat dând ciroză, dând diabet, iar la copiii mari care urmează să devină adult tânăr pot să dea tulburări de dinamică sexuală.

Alimente bogate în fier

De aceea, cel mai bine este să preveniţi anemia printr-o alimentaţie sănătoasă. Evitaţi produsele bogate în grăsimi şi lipsite de nutrienţi, care ajung cel mai des în farfuriile copiilor. Carnea roşie are un conţinut mare de fier. Medicii spun că acesta se absoarbe în organism mai bine decât produsele vegetale.

Dr. Niculina Jianu, medic pediatru: Ficatul are cantităţi de fier necesare, gălbenuşul din ou, care la fel este de origine animală. Toate acestea conţin fier şi fierul de origine animală din produsele animale la fel se aseimilează mai uşor.

Dr. Anamaria Iulian, medic nutriţionist şi psiholog: Apoi să dai copilului tău cereale integrale, pseudocereale cum e quinoa, poţi să îi dai fasole şi linte, nuci, prune uscate, care sunt mult mai valoroase în termeni nutriţionali de conţinut şi biodisponibilitate faţă de legume cum ar fi pătrunjelul, cimbrul, sparanghelul, varza, peste care trebuie neapărat pusă puţină lămâie.

Alimentație echilibrată, copil sănătos

Atenţie la modul de preparare al legumelor! Dacă vreţi să se păstreze cât mai mult din cantitatea de fier, gătiţi-le la abur. Alimentația echilibrată este primul pas pentru o viață sănătoasă şi se învaţă în familie de la cele mai mici vârste.