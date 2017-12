Sunt sănătoși copiii crescuți cu o dietă vegetariană?

Mulți părinți se întreabă dacă este sigură pentru sănătate o dietă vegetariană în cazul copiilor. Iată ce răspunde Annabel Karmel, expert în nutriție și autoare de cărți pe această temă:

„Trebuie să fiți atenți la rezervele de fier din organism. Carnea roșie este o sursă bună și la îndemână de fier, iar dacă o scoatem din dietă trebuie să găsim un substitut bogat în fier.

Problema cu legumele, cerealele sau leguminoasele care conțin fier este că acesta este foarte greu de absorbit de organism, dacă nu consumăm produse bogate în vitamina C la aceeași masă. Multe persoane nu știu asta. Și le dau copiilor spanac, linte și cereale integrale și se gândesc: „Oh, copil meu consumă mult fier”, dar de fapt nu este așa. Așa că dacă îi serviți copilului un bol cu cereale integrale, care conțin mult fier, trebuie să îi dați, să zicem, și un pahar de suc de portocale la aceeași masă, ca el să absoarbă fierul.

Dacă faceți, de exemplu, o supă de linte, trebuie să îi mai dați copilului, să zicem, niște căpșuni sau niște ardei roșu.

În cazul copiilor, care au un stomac micuț, o dietă vegetariană adultă nu este potrivită, pentru că este destul de densă - adulții mănâncă mult orez brun, leguminoase, care îi satură.

Așa că, dacă vă hotărâți să vă treceți copilul pe o dietă vegetariană, este important să îi oferiți alimente bogate în nutrienți, cum sunt brânza și ouăle. Asta este o parte foarte importantă a dietei vegetariene.

Așa că pentru copii, deși îmi place mâncarea vegană și puteți face mâncăruri vegane extraordinare, cel mai bine este să nu începeți cu o astfel de dietă când sunt foarte mici, ci cu o dietă vegetariană.

Numărul românilor care au renunțat la carne în favoarea dietei vegetariene a crescut în ultimii ani. Deși pentru adulți ar putea veni la pachet cu beneficii, când este vorba despre copii, medicii privesc cu îngrijorare dietele alternative. Cei mici, aflați în plină creștere, au nevoie de o cantitate mare de proteine și de anumite enzime care se găsesc doar în carne, iar lipsa lor afecteaza grav dezvoltarea.

Deficiențele de fier, vitamina D, calciu și vitamina B12 apar frecvent în cazul copiilor vegetarieni.

Iar când copiii cresc suficient cât să facă propriile alegeri, atunci e ok ca ei să fie vegani. Dar aș recomanda ca în primul an să optați pentru o dietă vegetariană, ca micuțul să consume și brânză și ouă. Fier, multe vitamine, care se găsesc în legumele colorate, ouăle sunt foarte bune, ouăle sunt minunate când vine vorba de nutrienți. Și sunt ieftine și puteți face o mulțime de lucruri din ouă. Eu fac niște ouă jumări grozave, pe care pun ceapă verde, roșii și brânză, iar copiilor mei le plac la nebunie. Și leguminoasele sunt fantastice, cum ar fi lintea. Puteți să faceți o mulțime de lucruri cu linte. Iar copiilor le plac. Eu scriu multe cărți pentru copii și cele mai populare rețete de piureuri pe care le fac sunt făcute cu linte. Nu este un preparat pe care ne gândim neapărat să îl dăm copilului, dar nu îl recomand doar familiilor vegetariene, ci tuturor, pentru că lintea este ieftină și este o sursă fantastică de proteine. Și are un gust grozav când este combinată cu legume”, spune Annabel Karmel.

În funcție de vârstă și nivelul de activitate, copiii au nevoie de cantități diferite de nutrienți. În cazul celor vegetarieni, consumul de proteine - care de obicei se găsesc din belsug în carne, ouă și nuci - poate da bătai de cap părinților. Între 2 și 3 ani, trebuie să consume între 57 și 113 grame de proteine pe zi, în timp ce între 4 și 8 ani au un necesar de 85-156 de grame de proteine. Între 9 și 13 ani, 113 - 184 de grame. În adolescență, 142-198 de grame de proteine.