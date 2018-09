VIDEO. Borcea, la a treia nuntă. Cum arată restaurantul din Budapesta unde are loc petrecerea

Cristian Borcea face duminică petrecerea pentru cea de-a treia sa nuntă, cu Valentina Pelinel. Pentru asta, a ales un restaurant de lux din Budapesta, cu o istorie veche de peste 100 de ani.

„Gundel” a fost construit cu peste 120 de ani de ani în urmă și era atât de apreciat încă din perioada interbelică, încât nici regimul comunist nu a îndrăznit să-l închidă. Ba chiar l-a păstrat aproape intact, chiar dacă era simbolul burgheziei. Preţurile sunt destul de piperate - o supă costă 10 euro, un fel principal 40 sau chiar 50 de euro - dar satisfacţia şi atmosfera sunt garantate. Conducerea, bucătarii, ospătarii, toţi se străduiesc să continue tradiţiile începute în secolul al XIX-lea.

Sala mare are o capacitate de 220 de persoane, dar există și alte șapte săli, mai mici. Cea mai mică e de șase persoane, cea mai mare de 40. Vă invităm să urmăriți în materialul video de mai sus un reportaj din acest local filmat de corespondentul Digi24 la Budapesta, Balaza Barabas.

Cununia civilă a lui Cristi Borcea cu Valentina Pelinel - fosta soție a politicianului Cristian Boureanu - a avut loc la începutul lunii septembrie, la Primaria din Voluntari, și a fost oficiată de Florentin Pandele, soțului Gabrielei Firea Naşii cuplului sunt Marius Vizer, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, şi partenera acestuia, Irina Nicolae, scrie digisport.ro.

Cristian Borcea şi Valentina Pelinel au un băieţel, Milan, iar Valentina aşteaptă acum gemene. Ambele sarcini sunt concepute pe vremea când Borcea era în detenţie, condamnat în Dosarul transferurilor. Trebuie ţinut însă cont că în ultimele 11 luni, fostul conducător al lui Dinamo a beneficiat de 10 permisii, fiecare dintre ele între 3 şi 8 zile.

Cristi Borcea are 7 copii făcuți cu 4 femei. El a mai fost căsătorit de două ori până acum. Cu Mihaela, prima soție, fostul acționar de la Dinamo are 3 copii (pe Patrick și gemenii Angelo și Antonia Melissa), iar din mariajul cu Alina Vidican a rezultat doi copii (Alexandru și Gloria). În urma relației cu avocata Simona Voiculescu are o fetiță, Carolyn, iar Valentina Pelinel i-a dăruit deja un băiețel, micuțul Milan, şi e însărcinată cu gemene.

