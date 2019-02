Imagini cu Ceaușescu în Coreea de Nord în noul videoclip al Pet Shop Boys

Legendara formație Pet Shop Boys a lansat săptămâna trecută o nouă melodie care se vrea a fi o șarjă satirică în special la adresa lui Donald Trump și a susținătorilor Brexitului. Intitulat sugestiv „Give Stupidity A Chance” („Dați prostiei o șansă” - n.r.), cântecul are și un videoclip însoțit de versuri, iar imaginile folosite ca ilustrație sunt din timpul unei vizite pe care Nicolae Ceaușescu o făcea în anii '70 în Coreea de Nord.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Neil Tennant şi Chris Lowe, artiștii care alcătuiesc duo-ul Pet Shop Boys, s-au cunoscut în 1981 şi au lansat în anii care au urmat 22 de single-uri care au intrat în Top 10 din Marea Britanie şi 13 materiale discografice care au reuşit să pătrundă în Topul 10 al albumelor. Printre cele mai cunoscute melodii ale grupului sunt - „Go West”, „It's A Sin”, „Left To My Own Devices”, „West End Girls”, „Domino Dancing” şi „Always On My Mind”. Formația a concertat la București în 2007.

„Give Stupidity A Chance” se regăsește pe noul EP al trupei Pet Shop Boys, intitulat „Agenda”. Este o melodie ale cărei versuri sunt de o ironie vecină cu sarcasmul. „Oamenii inteligenți au spus ce au avut de spus / Acum e timpul ca și prostimea să arate calea... Ne-am săturat de experți și înțelegerile lor / De ce să te bazezi pe fapte când pur și simplu poți să te lași purtat de sentimente?” - spun versurile cântecului, aluzie la o declarație a unuia dintre susținătorii Brexitului, Michael Gove, care proclama: „Ne-am săturat de atâția experți”.

În ceea ce-l privește pe Donald Trump, el este satirizat pentru controversata declarație despre cum se comportă el cu femeile. „Să vorbim ca de la bărbat la bărbat/ Puicuțele sunt totdeauna pregătite/ Trebuie să le înșfaci de câte ori poți”.

Neil Tennant, unul dintre membrii grupului, a declarat că melodia este „o satiră la adresa conducătorilor politici de proastă calitate din lumea modernă”.

Pet Shop Boys nu s-au ferit, de-a lungul carierei lor îndelungate, să atingă lideri ori probleme politice în melodiile lor. Au satirizat anii Thatcher, i-au atacat pe Tony Blair și George W. Bush în „I’m With Stupid” și au militat pentru drepturile homosexualilor.

Ce a însemnat vizita lui Ceaușescu în Coreea de Nord

Interesant este că pentru melodia nou lansată, Give Stupidity A Chance, au ales imaginile cu Ceaușescu în Coreea de Nord, imagini care vorbesc de la sine despre grandomanie și cultul personalității.

În iunie 1971, Nicolae Ceauşescu, Elena Ceaușescu şi alţi înalţi demnitari comunişti, printre care și Ion Iliescu, pe atunci ministru al tineretului şi secretar al CC al PCR, au descoperit spectacolele de propagandă din China şi din Coreea de Nord.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

După ce a vizitat China, Coreea de Nord, Mongolia şi Vietnamul de Nord ( 1-24 iunie 1971), Ceauşescu convoacă o teleconferinţă cu prim-secretarii de partid ai judeţelor şi le expune o nouă linie culturală şi ideologică a Partidului, revoluţia culturală în stil maoist. Revoluţia culturală coincide cu debutul cultului personalităţii.

Citiți mai mult aici: Restalinizarea culturii. Tezele din iulie 1971, revoluția lui Ceaușescu inspirată de Mao

Etichete:

,

,

,

,

,