Qreator by IQOS te invită să explorezi designul internațional prin intermediul celor șapte expoziții Design Flags

Cea de-a opta ediție a Romanian Design Week propune o nouă categorie de evenimente: o serie de șapte expoziții reunite sub numele Design Flags, care documentează evoluția designului din perspective culturale internaționale și provin din țări precum Cehia, Țările de Jos, Ungaria, Spania, Portugalia, Danemarca. Prezentate în premieră în România și găzduite în spațiul expozițional de la Qreator by IQOS din Bulevardul Aviatorilor nr. 8A, expozițiile mai pot fi vizitate până duminică, 20 septembrie, inclusiv.

„Schimbarea/change” este tema celei de-a opta ediții a festivalului interdisciplinar Romanian Design Week, care promovează designul, arhitectura și inovația. Printre expozițiile găzduite de Qreator by IQOS, spațiu pentru prima dată partener strategic Romanian Design Week, se numără Portugal Normal, o colecție de obiecte care au potențialul de a contura estetica specifică culturii portugheze, expozițiile de design de produs Made in CZ / Found in RO, care includ obiecte fabricate în Cehoslovacia și importate în România comunistă, precum și instalația interactivă Future Food Formula, creată de Chloé Rutzerveld, food designer din Amsterdam, care aduce în discuție agricultura viitorului și rolul tehnologiei în dezvoltarea acesteia. Instalația poate fi văzută începând cu 18 septembrie și până la finalul Romanian Design Week.

Printre cele mai apreciate de public se numără posterele stradale din Madrid, care explorează istoria orașului și afișe ale Asociației Designerilor Grafici Maghiari, care îmbogățesc vizual pereții spațiului Qreator by IQOS, dar și colecțiile finaliste ale concursului demarat de Comitetul Olimpic Ungar pentru uniformele sportivilor ce urmau să participe la Olimpiada de la Tokyo de anul acesta.



O abordare diferită aduce instalația din Danemarca - Matters – Rethinking Materials -, care, prin alăturarea unor materiale complet neașteptate (intestine de vită, lemn, fier), propune o abordare neconvențională a sustenabilității în design.

Prin intersectarea acestor expoziții-capsulă, Qreator by IQOS își reconfirmă statutul de #homeofcreativity, de a inspira și a influența modul în care este percepută creativitatea și așază spațiul din Bulevardul Aviatorilor 8A pe harta locurilor care conectează comunitățile creative ale Bucureștiului cu toți cei pasionați de creativitate, în toate formele ei.

Accesul în spațiul Qreator este gratuit până pe 20 septembrie, între orele 10:00 și 20:00. Expozițiile se adresează doar persoanelor peste 18 ani, iar în organizare s-a ținut cont de toate regulile și recomandările privind distanțarea socială valabile în acest moment. Pentru a respecta reglementările legislative în vigoare, în interiorul vilei vor putea fi prezente doar 40 de persoane simultan, care sunt rugate să poarte masca de protecție și să păstreze distanța socială recomandată. Accesul la expoziții se face doar prin intrarea principală a vilei din Bulevardul Aviatorilor nr. 8A – din Piața Victoriei.