Actrița Alina Grigore dezvăluie cum a fost primit filmul „Nu mă atinge-mă”, la Berlinală

Din Matinal DigiFM și până la Oameni de Colecție am vrut să luăm pulsul cinematografiei românești, așa, la cald, după un Urs de Aur controversat și până într-un Oscar care nu știm ce ne aduce. Un film premiat, o reacție internațională surprinzătoare și mai multe reacții românești crude, fără că nimeni, în țara, să fi văzut, de fapt, filmul.

Am început cu o ediție specială a emisiunii Oameni de Colecție, emisiune de interviuri unice, difuzate LIVE pe pagina de facebook DigiFMRadio și în fiecare duminică, on air, la DigiFM, al cărui invitat a fost Tudor Giurgiu.

Cătălin Striblea a fost curios să afle părerea lui Tudor Giurgiu despre filmul “Nu mă atinge-mă” și dacă l-a surprins reacția publicului.

“M-a suprins pentru că e foarte aiurea să dai cu părerea fără să știi și fără să vezi lucrul ăla. Eu m-am ferit să îmi expun părerea pentru că nu am văzut filmul. Cred că este o chestiune de decență să vezi întâi. O știu pe Adina Pintilie, e o fată sensibilă, e un om special, e modul ei de a decupa din realitate și de a vedea lumea în felul ăsta. Dar rămâne o operă importantă, e un film care vrea să meargă dincolo de granițele cinema-ului obișnuit. E un produs cultural special care nu merită să fie terfelit doar pentru că am auzit noi ceva sau am văzut niște poze.”, a spus regizorul. Mai mult, el a dezvăluit că va aduce acest film la TIFF.

Am continuat în matinalul DigiFM, prezentat de Bogdan Miu și Cătălin Striblea, unde invitată a fost o tânără Berlinala, Alina Grigore.

Alina a fost unul dintre cei 3 români invitați în acest an în secțiunea Berlinale Talents a celui mai renumit Festival de Film din Europa, cel de la Berlin. Ea a făcut parte din cei 10 participanți selectați pe partea de scenariu și regie, la care au existat peste 3000 de aplicanți. Fara nicio abtinere, Alina a vorbit și despre filmul controversat “Nu mă atinge-mă”.

“Nu am văzut filmul, de aceea nu îmi permit să comentez. În schimb am scris un articol despre cum ne dăm cu părerea. Sunt absolut convinsă că un juriu capabil să își dea cu părerea știe ce face. E un film, din ce am citit, controversat. Am trecut și eu prin asta cu “Ilegitim”. Mi se pare nedrept să nu apreciezi măcat efortul intelectual, artistic și cultural.”, a spus ea.

Miu și Striblea au fost curioși să afle cum a primit lumea de la Berlin acest film.

“Majoritatea celor de la Berlinale au avut păreri apreciative la adresa filmului. În schimb, am auzit chestii foarte urâte abia după ce ea a câștigat premiul. Înainte de proiecție nu a spus nimeni nimic.”, a completat Alina.