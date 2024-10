Festivalul Național de Teatru începe vineri: 31 de spectacole din țară și cinci din străinătate, aduse la București

Ediţia a 34-a a Festivalului Naţional de Teatru are loc între 18 şi 27 octombrie, sub semnul „Dramaturgiile Posibilului”. Au fost selectate 31 de spectacole din ţară şi cinci producţii invitate din străinătate.

Echipa curatorială a Festivalului Naţional de Teatru, formată din Mihaela Michailov, Călin Ciobotari şi Ionuţ Sociu, a vizionat peste 250 de spectacole din România, Republica Moldova, Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Irlanda, Polonia, Portugalia, Serbia, scrie news.ro.

Potrivit curatorilor, „conceptul actualei ediţii, axat pe formula «dramaturgiile posibilului», ne-a furnizat unul dintre criteriile majore de raportare la spectacolele vizionate”.

Am încercat să urmărim modul în care construcţia spectaculară privilegiază şi valorifică, fertil şi coerent, un fond dramaturgic consistent, integrându-l şi subliniindu-l în interiorul unei estetici unitare. Am fost receptivi la formulele dramaturgice provocatoare, relevante fie prin temă, fie prin mijloacele de construcţie şi am încercat să oglindim, prin opţiunile noastre, diversitatea acestui strat esenţial al spectacolului: dramaturgia. Ne-a interesat să subliniem o varietate de formule şi conţinuturi dramaturgice, de raportări la teme actuale acute, de reconfigurări ale unor texte canonice, explorate din perspective atipice.