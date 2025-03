Ovații în picioare pentru fostul președinte al SUA, Joe Bine. A apărut pentru a doua oară în public după plecarea de la Casa Albă

Fostul preşedinte al SUA, Joe Biden, a reapărut în public duminică însoţit de soţia sa, Jill Biden, cu ocazia premierei din New York a piesei „Othello", de William Shakespeare, într-o nouă montare.



Aceasta este una dintre primele apariţii publice ale lui Biden de când i-a predat puterea lui Donald Trump, la 20 ianuarie, informează EFE, potrivit Agerpres.



Primul său act public după părăsirea Casei Albe a avut loc la 15 martie la New York, în timpul unei întâlniri cu tineri care au simulat un model al Naţiunilor Unite, deşi a fost vorba despre un eveniment de profil redus.



De data aceasta, Biden a ales un cadru mai proeminent, iar prezenţa sa a făcut furori la Teatrul Ethel Barrymore de pe Broadway din New York.



Potrivit EFE, cu doar câteva minute înainte de începerea piesei, opt camionete ale Secret Service au ajuns la teatru, ceea ce a provocat surprindere în rândul sutelor de curioşi care se aflau în împrejurimi şi care aşteptau să vadă câteva dintre vedetele care au păşit pe covorul roşu.



Când fostul preşedinte şi soţia sa Jill Biden au coborât dintr-una dintre maşini, trecătorii au izbucnit în urale şi aplauze.



Prezenţa fostului preşedinte nu fusese anunţată anterior. Odată intraţi în sala de teatru, Biden şi soţia sa au fost întâmpinaţi cu ovaţii în picioare din partea publicului.



Majoritatea participanţilor care au venit să vadă această nouă versiune a „Othello", cu vedete precum Denzel Washington şi Jake Gyllenhaal, sunt la rândul lor figuri proeminente în film şi teatru.



Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat cântăreaţa Jennifer Lopez, actorul Colman Domingo, actriţa Angela Bassett, actorul Samuel L. Jackson şi cântăreaţa Ariana DeBose.



EFE a observat-o în public şi pe Karine Jean-Pierre, care a fost purtătoarea de cuvânt a Casei Albe în timpul mandatului lui Biden şi care a făcut istorie devenind prima femeie afro-americană şi deschis homosexuală care a preluat această funcţie.



După cum a raportat săptămâna trecută reţeaua NBC, citând oameni apropiaţi lui Biden, fostul preşedinte este dispus să revină în lumina reflectoarelor pentru a-i apăra pe democraţi.



Mai exact, el le-a comunicat unor lideri de partid că este dispus să strângă fonduri, să facă campanie şi să întreprindă orice acţiune necesară pentru ca democraţii să recâştige teren şi să oprească destructurarea politicilor pe care Biden însuşi le-a promovat în timpul mandatului său la Casa Albă.

