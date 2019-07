Ion Caramitru: Premierul Viorica Dăncilă a promis că ne va da înapoi banii tăiați la rectificarea bugetară

Premierul Viorica Dăncilă a promis vineri managerilor de teatre că la sfârșitul acestei luni vor primi înapoi banii tăiați de Ministerul Culturii. La rectificarea bugetară ar urma ca Teatrul Național din Capitală să primească fondurile necesare plății salariilor tehnicienilor concediați. Managerul Teatrului Național, Ion Caramitru, a făcut anunțul la Digi24, după ce s-a întâlnit cu premierul și cu miniștrii culturii și finanțelor.

Pe de altă parte, tot vineri, Corpul de control al Ministerului Culturii a început verificările la Teatrul Naţional, după ce ministrul Daniel Breaz a hotărât că vrea să vadă cum sunt cheltuiţi banii instituției de cultură. El susține că bugetul instituţiei a crescut faţă de anul precedent.

Decizia vine în contextul în care 54 de tehnicieni au fost daţi afară, pentru că s-au redus fondurile pentru salariile lor. Actorii au protestat faţă de acestă măsură, întrucât rolul angajaţilor de la tehnic este esenţial pentru spectacolele din stagiunea următoare. Fără ei, pe cea mai mare scenă a țării s-ar putea monta doar trei premiere din opt și s-ar putea folosi doar două scene din cinci.

Corpul de control al ministrului Culturii verifică Teatrul Național

Sunt opt funcționari ai Ministerului Culturii, specialiști în diferite domenii, care fac în prezent verificări la Teatrul Național. „N-am crezut că vor fi atât de mulți, dar cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai bine, pentru că majoritatea sunt specialiști în domeniu și au cunoștință despre ce se întâmplă într-o instituție atât de complexă cum e a noastră”, a spus la Digi24 Ion Caramitru, declarându-se încredințat că va fi un control „obiectiv”.

El a explicat că, într-adevăr, bugetul a crescut în zona salariilor, care s-au dublat, dar a scăzut dramatic pe capitolul de cheltuieli care se numește „bunuri și servicii”. De aici se plătește absolut tot ce ține de întreținerea clădirii, utilități etc, dar tot aici intră și plata colaboratorilor și a celor cu drepturi de autor. Or, în această categorie intrau cei 54 de tehnicieni cărora li s-au suspendat contractele. „În ceea ce privește Teatrul Național, am primit astăzi (vineri - n.r.) garanție de la domnul ministru de finanțe că lucrurile se rezolvă luni sau marți”, a anunțat Ion Caramitru la Digi24.

„Nu cred că doamna premier era foarte la curent. A stat atent și a ascultat”

„Am avut o foarte plăcută surpriză că dna prim-ministru a dorit să înțeleagă exact despre ce e vorba. Nu cred că era foarte la curent. A stat atent, a ascultat și a recomandat dlui ministru să aibă discuții cu fiecare instituție în parte, pentru că fiecare instituție are problemele ei. Operele, de exemplu, au orchestrele incomplete - până și Filarmonica din București - pentru că n-au posturi și atunci lucrează cu colaboratori; la Iași se pare că trebuie să renunțe la corpul de balet, la Constanța jalea e și mai mare; corurile trebuie completate”, a exemplificat Ion Caramitru.

De ce a cerut Ion Caramitru demisia ministrului culturii

Pe de altă parte, el a explicat că a cerut demisia ministrului culturii pentru că a fost deranjat de niște niște declarații ale acestuia, declarații ce se bazează „pe niște delațiuni care vin din Teatru”, susține directorul instituției. Mai precis, ministrul Daniel Breaz a acuzat că banii de la Teatrul Național se cheltuiesc „iresponsabil”, ceea ce echivalează, în opinia lui Ion Caramitru, cu o antepronunțare. Caramitru a spus că de 14 ani conduce Teatrul Național și anual Curtea de Conturi, inclusiv în aceste zile, a făcut verificări ale cheltuielilor banului public. „O asemenea declarație vine și afectează și imaginea mea, care până acum n-a avut de suferit”, a declarat Ion Caramitru, precizând că a cerut demisia ministrului culturii în fața premierului și a ministrului de finanțe.

