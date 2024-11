Celebrul actor american John Malkovich s-a întors în România, pentru al doilea an consecutiv. Fanii îl pot vedea pe scena Teatrului Național din Timișoara, într-un nou spectacol. În total, sunt 3 reprezentanții care se vor juca joi și vineri, cu casa închisă.

După ce a prezentat publicului român în premieră spectacolul Comedia Infernală, celebrul actor propune un alt spectacol, susținut de aranjamentele muzicale ale Anastasiei Terenkova.

„- The Infamous Ramirez Hoffman e ca o povestire pentru public. Îmi place tipul acesta de colaborare cu o orchestră, deoarece cred că felul în care puterea este dată de muzică, nu de muzica înregistrată, ci de muzica live, este mai mult sau mai puțin o potrivire perfectă.

- Vă place să vă întoarceți la Timișoara?

- Da, îmi place foarte mult!

- Sperăm să vă facă plăcere să reveniți și anul viitor.

- Mi-ar plăcea", spune actorul John Malkovich.

„Inițial, Teatrul Național din Timișoara a anunțat doar două reprezentanții cu spectacolele lui John Malkovich, însă cererea a fot atât de mare, încât numărul de bilete a fost suplimentat, iar acum vorbim de 3 reprezentații jucate pe scena mare a Teatrului Național”, transmite Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24.

Scenariul spectacolului pornește de la capitolul final al cărţii „Literatura nazistă în America„, a scriitorului Roberto Bolaño.

„Îl apreciez, e un actor mare, mai am mult până acolo, foarte mult și mi-a plăcut. E prima oară când îl văd, nu am fost anul trecut, din păcate nu am apucat și mi-am dorit să îl văd”, spune un tânăr.

„Este foarte frumos când ai ocazia să cunoști actori și în special mari și să îi cunoști pe ei cumva, să îi vezi în afara spectacolelor, să îi auzi vorbind, să le pui întrebări simple”, constată o tânără.

„E foarte tare să-l vezi, să vezi pe cineva care le-a făcut pe toate. Acum pot să mă duc la studenții mei și să le povestesc ce-am văzut, în loc să le țin o predică plictisitoare despre economie sau politică”, spune un alt tânăr

John Malkovich a jucat un spectacol propriu pentru prima dată în România anul trecut, când Timișoara a fost Capitală Culturală Europeană.



reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop





Editor : Izabela Zaharia