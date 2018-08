Seminar: The Future Is Now: Connected Life & Diginauts, la Congresul anual al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe

Academia Româno-Americană de Arte și Științe organizează în cadrul celui de-al 42-lea Congres anual, seminarul cu tema THE FUTURE IS NOW: CONNECTED LIFE & DIGINAUTS, în data de miercuri, 29 august 2018, între orele 12:20-13:20 în Aula Magna ”Carmen Sylva”, Bulevardul Carol I, Copou, Iași.

Discuțiile vor fi conduse de Nancy Nemes, Country General Manager Google Hardware Sales & Partnerships for DACH (Germany)/ Information Technology and Services.

Nancy Nemes, MBA, este un strategist digital, Startup Mentor, Conference Speaker. Ea este un trendsetter în domeniul tehnologiei, cu 20 de ani de experiență globală în domeniul tehnologiilor avansate din Europa, SUA, Canada și America de Sud. Nancy conduce afacerea Google Hardware din Germania, Elveția și Austria. În ultimii ani, Nancy a pionierat, implementat și optimizat impactul obiectivului mobil, digital și social în îmbogățirea vieții oamenilor prin dispozitive și servicii conectate inteligent.

A 42-a ediție a Congresului Annual ARA este condusă de Prof. Dr. Ileana Costea. Președinte ARA Prof. Dr. Acad. Constantin Corduneanu. Sesiunile congresului anul acesta au loc în două localități: la Iași duminică, 26 august, luni 27 august și miercuri 29 august în Aula Magna “Carmen Silva” a Universității “Gh. Asachi”, Copou, Iași și marți 28 august la Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu de la Ipotești.

Acest simpozion internațional va reuni oameni de știință, ingineri, cercetători, poeți, scriitori, antreprenori, artiști din mediul academic, industrie, pentru a împărtăși rezultate și pentru a discuta aspecte legate de domeniile lor de activitate.

Despre ARA: Academia Româno-Americană de Arte şi Ştiinţe a fost înfiinţată în 1975, în California, de un grup de intelectuali români stabiliți în Statele Unite ale Americii. În fiecare an, ARA organizează un Congres care oferă intelectualilor șansa de a-şi prezenta ideile şi realizările în domenii precum Antropologia, Chimia, Informatica, Economia, Ingineria, Istoria, Dreptul, Literatura, Matematica, Medicina, Științele Politice, Filosofia, Fizica ș.a.

