Ministrul Culturii Raluca Turcan a declarat, miercuri, că pentru prima dată există resurse financiare pentru construirea unei noi instituţii culturale de la zero în România, ea precizând că este vorba despre noul sediu al Operei Iaşi, ce urmează a fi ridicat în zona Copou, transmite News.ro.

Ministrul Raluca Turcan a inspectat miercuri, alături de şefi ai administraţiei locale şi judeţene, terenul de 10.000 de metri pătraţi situat lângă sediul societăţii Apa Vital din Iaşi, pe care va fi construit noul sediu al Operei.

„Este un proiect pe care, împreună cu autorităţile locale, îmi doresc să îl ducem la bun sfârşit şi am vrut să mă asigur că nu există niciun fel de piedici în ceea ce priveşte terenul. Pentru prima dată în ţară există resurse pentru construirea de la zero a unei instituţii culturale şi Iaşul se poate situa pe această hartă a construirii de instituţii culturale de la zero.

Atât timp cât Ministerul Culturii a parafat un acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi pentru investiţia în clădirea unei noi Opere la Iaşi, este o datorie atât din partea ministerului cât şi a autorităţilor locale ca acest lucru să devină realitate”, a declarat ministrul Culturii, Raluca Turcan.

Totodată, ministrul Culturii a vizitat miercuri mai multe instituţii culturale ieşene, printre care Filarmonica, Teatrul Naţional şi Palatul Culturii.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi Costel Alexe a anunţat tot miercuri că până la sfârşitul lunii august urmează să fie desemnat câştigătorul pentru execuţia lucrărilor la clădirile în care funcţionează Filarmonica ieşeană.

„Am propus, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iaşi, proiectul «Creşterea atractivităţii zonei centrale a Municipiului Iaşi din punct de vedere socio-economic, cultural şi turistic» în cadrul Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 7: NORD-EST – O REGIUNE MAI ATRACTIVĂ, prin care putem obţine o finanţare de aproximativ 16 milioane de euro. Am scos deja la licitaţie contractul pentru execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a imobilelor în care funcţionează Filarmonica, iar acum suntem în etapa de evaluare a ofertelor”, a declarat preşedintele CJ, Costel Alexe.

Editor : A.C.