ABBA anunță lansarea a două noi cântece, la 35 de ani de la despărțire

Membrii formaţiei ABBA au anunţat că au compus şi vor înregistra primele lor cântece de la despărţirea din 1982, relatează The Guardian într-un articol preluat de News.ro.

Grupul suedez format din patru muzicieni, care a avut nouă cântece Nr.1 în clasamentele din Marea Britanie între 1974 şi 1980 şi care a vândut sute de milioane de discuri în toată lumea, a anunţat pe Instagram că a înregistrat două cântece noi pentru proiectul în care hologramele lor vor susţine un show televizat.

Formaţia a scris în mesaj: "Decizia de a continua turneul cu avatarurile digitale a avut o consecinţă neaşteptată. Cu toţii am simţit că, după 35 de ani, ar fi distractiv să ne unim forţele din nou şi să intrăm în studioul de înregistrări. Aşa că am făcut-o. Şi a fost ca şi cum timpul a stat pe loc şi am fost plecaţi într-o scurtă vacanţă. O experienţă extrem de agreabilă".

Unul dintre cele două cântece care a rezultat, "I Still Have Faith in You", va fi prezentat la televiziune în decembrie. "Poate am îmbătrânit, dar cântecul este nou. Şi este atât de bine", au scris în final muzicienii.

Avataruri digitale ale membrilor grupului disco suedez ABBA se vor reuni într-un show care va fi televizat în această toamnă, a anunţat joi Bjorn Ulvaeus, membru al formaţiei.

Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus şi Benny Andersson s-au despărţit în 1982, după ce au dominat scena disco pentru mai mult de zece ani cu piese precum "Waterloo", "Dancing Queen", "Mamma Mia" sau "Super Trouper".

Grupul, care a vândut mai mult de 400 de milioane de albume, nu s-a mai reunit pe scenă din 1986.

