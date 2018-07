Cele mai bune glume ale lui Demi Moore despre Bruce Willis

Bruce Willis a fost ani la rând „greu de ucis”, dar pare foarte uşor de ironizat. Celebrul actor a fost şicanat de fosta soţie, Demi Moore, într-un show de comedie. Înţepăturile verbale au adus multe râsete, ceea ce demonstrează că fostul cuplu a trecut fără prea multe resentimente peste divorţ.

Demi Moore: Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Demi Moore, am fost căsătorită cu Bruce Willis pe perioada celor trei filme "Greu de ucis", ceea ce se explică faptul că ultimele două au fost naşpa. După atâta vreme, trebuie să recunosc, ştii ceva: arăţi bine, nu s-a schimbat nimic de la sprâncene în sus. Dar am petrecut clipe minunate împreună, am împărţit multe. Am trei copii frumoşi şi geniali, patru, dacă îl punem la socoteală şi pe Bruce. Apoi au mai fost şi câinii, şi Ashton, deci ne ies cam şase (copii, n.r.). Bineînţeles, ne-am certat pe numele copiilor. În final, Bruce a câştigat şi aşa s-au pricopsit cu Willis. Vreau să vă spun: este un tată incredibil. Serios acum. De fiecare Crăciun, imediat după ce le punea pe fete să îi prepare cafeaua lui specială cu pastile, cobora pe horn, într-un maiou alb, agitând arma şi strigând: Iuhuuu, nenorocitelor! Aşa le-a strigat tot timpul şi ele, pur şi simplu, îi adorau replicile. Am fost căsătoriţi cam 12 ani, ceea ce înseamnă 84 în anii lui Bruce Willis. Când mă uit înapoi la căsnicia noastră, parcă m-aş uita la filmul "Al şaselea simţ", ai fost mort tot timpul. Întotdeauna vei avea un loc special în inima mea. Ai fost în top 3 soţi ai mei.

„Bruce a avut momentul culminant al carierei cu «Pulp Fiction» şi părea ciudat la acel moment - acest mare actor al filmelor de acţiune să joace într-un film independent. Dar Bruce s-a dus la hotelul lui Harvey Weinstein şi nu ştiu. S-a întors legănând acel ball gag (jucărie sexuală, n.r.)şi mi-a spus: Am primit rolul”, a mai spus Demi Moore.

