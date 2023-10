Bruce Willis, diagnosticat cu demență, „nu mai comunică foarte bine”

Bruce Willis „nu mai comunică foarte bine”, a dezvăluit săptămâna aceasta Glenn Gordon Caron, creatorul serialului „Moonlight”, care l-a făcut celebru pe actor în anii '80, şi care acum suferă de demenţă frontotemporală.

Producătorul, al cărui serial a fost recent disponibil pe streaming într-o versiune restaurată în Statele Unite, a mărturisit că i-a dat vestea lui Bruce Willis „înainte ca boala să-l împiedice să vorbească”: „(Părea fericit) chiar dacă nu putea să o spună”, scrie News.ro

„Când am reuşit să petrec timp cu el, am discutat despre asta şi ştiu că a fost încântat de veste”, a mai spus Glenn Gordon Caron pentru New York Post. „Ştiu că a însemnat foarte mult pentru el”.

Potrivit lui Glenn Gordon Caron, Bruce Willis „nu mai comunica foarte bine”. De asemenea, actorul, cunoscut pentru dragostea sa pentru literatură, nu mai este capabil să citească, deoarece „abilităţile sale de lectură nu îi mai sunt accesibile”.

Glenn Gordon Caron îl vizitează frecvent pe Bruce Willis, pe care încă îl recunoaşte, spune el: „Ceea ce face ca boala lui să fie atât de halucinantă este că, dacă ai petrecut vreodată timp cu el, ştii că nimeni nu avea atâta bucurie de a trăi ca el”.

„Iubea viaţa şi se trezea în fiecare dimineaţă pentru a-şi trăi viaţa din plin”, continuă producătorul, înainte de a adăuga: „Ideea că acum vede viaţa printr-o uşă de protecţie nu are niciun sens. Este cu adevărat un tip incredibil”.

Soţia lui Bruce Willis, Emma Heming Willis, a oferit o actualizare a stării de sănătate a actorului în cadrul emisiunii Today, la sfârşitul lunii septembrie. "Ceea ce am aflat este că demenţa este dificilă", a explicat ea.

„Este greu pentru persoana diagnosticată. Este greu şi pentru familie. Şi nu este diferit pentru Bruce, pentru mine sau pentru fiicele noastre”, a adăugat ea. Familia lui Bruce Willis a dat publicităţii în februarie anul trecut o declaraţie despre boala starului.

Degenerescenţa frontotemporală este o boală neurodegenerativă înrudită cu boala Alzheimer. Cei care suferă de această boală pot avea probleme de memorie, modificări comportamentale sau dificultăţi de vorbire sau de mişcare.

Editor : V.M.