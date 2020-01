Dezvăluirile făcute de Taylor Swift despre boala cu care s-a luptat de la 18 ani: "Nu mă simt confortabil"

Cântăreața Taylor Swift a dezvăluit în documentarul „Miss America”, care poate fi urmărit pe Netflix, că s-a luptat timp de câțiva ani cu o tulburare gravă de alimentație, scrie CNN.

Swift, desemnată artista deceniului la American Music Awards 2019, a explicat că s-a luptat cu această problemă și în timpul turneului mondial din 2015, explicând că boala a fost declanșată de numeroasele critici primite la pozele publicate pe rețelele sociale.

„O poză cu mine în care mi se părea că stomacul meu arăta prea umflat sau cineva care mi-a criticat fotografiile spunând că par însărcinată, din aceste cauze mi s-a declanșat boala și am început să mă înfometez până în momentul în care pur și simplu am renunțat la a mai mânca”.

Într-un interviu acordat publicației Variety, artista a a vorbit despre originile tulburării ei alimentare.

„La 18 ani am apărut pentru prima dată pe coperta unei reviste, iar titlul era: „Însărcinată la 18 ani?”, asta pentru că am purtat ceva care îmi făcea ca partea de jos a abdomenului să nu fie plată. Am considerat acest incident drept o pedeapsă. Nu mă simt foarte confortabil să vorbesc despre asta, acum.”

Editor: I. I.