Gal Gadot nu mai încearcă să salveze lumea de una singură: o face cu ajutorul unei echipe de superspioni în thrillerul „Heart of Stone”

Actrița israeliană Gal Gadot este vedeta celui mai nou film de acțiune „Heart of Stone”, disponibil din 11 august 2023 și în România, pe platforma Netflix. Filmul e un thriller de spionaj în care Gadot joacă rolul unei super-agente secrete care lucrează pentru o misterioasă organizație internațională, pe cât de influentă, pe atât de discretă și eficientă. După rolurile de supereoină - care au consacrat-o de altfel - Gal Gadot și-a dorit să aibă ocazia să întruchipeze un personaj mai „terestru” și, deopotrivă, mai fragil, capabil însă de a participa la scene de acțiune captivante. „Heart of Stone” i-a oferit această binemeritată ocazie. Și chiar mai mult de atât.

Gal Gadot o interpretează pe Rachel Stone, o persoană aparent lipsită de experiență, care face parte din departamentul tehnic al unei unități de elită din cadrul MI6, serviciile secrete britanice. Colegii săi din MI6 nu știu însă că Stone lucrează, de fapt, pentru „Cartă”, o organizație secretă de menținere a păcii, care folosește tehnologii ultramoderne pentru a neutraliza amenințările internaționale.

„Îmi place faptul că acest film se bazează în aceeași măsură pe acțiune, poveste și emoție”, spune Gadot. „Deși pentru mine a fost important ca Rachel să fie un personaj care să știe să lupte, mi-am dorit la fel mult ca ea să fie capabilă să-și folosească inteligența, intuiția și emoțiile.”

Regizorul filmului, Tom Harper (care a mai semnat regia pentru „The Aeronauts” și serialul „Peaky Blinders”) l serialului Peaky Blinders, a considerat „Heart of Stone” o gură de aer proaspăt în cadrul unui gen de filme dominat deja de personaje precum James Bond (seria cu același nume) ori Ethan Hunt (seria „Misiune: Imposibilă”).

„Când am citit pentru prima dată scenariul, mi-a plăcut faptul că Rachel Stone nu salvează lumea de una singură. Nu se întâmplă prea des să vezi așa ceva în filmele de tipul acesta. De regulă, există un singur personaj care, ca un fel de zeu și în ciuda șanselor aproape inexistente, este nevoit să salveze singur lumea. În cazul nostru, situația este puțin diferită, iar abordarea este mai firească, lucru care m-a atras”, a spus Harper.

Rolul de agentă sub acoperire căreia îi este interzis să aibă relații și legături personale i-a oferit lui Gadot oportunitatea de a întruchipa un personaj foarte diferit de ea însăși.

Producătorul filmului, David Ellison, a menționat maniera „inovatoare” în care Gadot a întruchipat-o pe Diana în „Femeia Fantastică”, reușind să „inspire publicul din întreaga lume”.

„Gal are ceva unic și intangibil, care îi permite să creeze o conexiune cu publicul într-un fel la care nimeni altcineva nu are acces. Începi să ții cu ea din prima clipă în care o vezi pe ecran. Colaborarea cu Gal a fost un adevărat privilegiu și a fost minunat să urmăresc cum înfruntă provocările de ordin fizic și emoțional pentru a crea acest personaj. Abia aștept ca publicul să o cunoască pe Rachel Stone”, a mai adăugat Ellison.

Ce este CARTA, organizația super-secretă din „Heart of Stone”

Carta este o organizație secretă alcătuită din foști agenți secreți și oficiali guvernamentali din întreaga lume care și-au lăsat la o parte afinitățile politice și acum se folosesc de propriile abilități și de tehnologia de ultimă generație pentru binele comun.

Carta dispune de o tehnologie extrem de performantă - „Heart„/„Inima” - bazată pe Inteligența Artificială și capabilă să acceseze întreagă prezență și istorie online a oricui și să folosească apoi datele pentru a anticipa comportamentul viitor și deciziile persoanei respective, sugerând apoi chiar și reacțiile cele mai potrivite.

Această tehnologie poate spune până și ce film va viziona o anumită persoană în weekend sau care este cea mai bună soluție pentru a neutraliza o viitoare amenințare militară.

Inteligența Artificială și „prezența” sa tot mai vizibilă în viața noastră de zi cu zi, a fost de altfel subiectul unei interesante discuții la emisiunea „2.0” difuzată pe Digi 24, care a avut-o ca invitat pe Ana-Maria Stancu, fondatoare RoboHub, un centru de învățare în domeniul programării și al roboticii.

Ana-Maria Stancu s-a arătat impresionată de tema filmului „Heart of Stone”.

„Este un film care se joacă un pic cu ideea de Inteligență Artificială și direcțiile în care aceasta se poate duce. E un film mai degrabă despre umanitate”, a spus Ana-Maria Stancu. „E de asemenea foarte important că în acest film că apar personaje feminine în această zonă de tehnologie, dominată de bărbați”.

În plus, în „Heart of Stone”, un personaj „genial și excentric” este „Valetul de Inimă Roșie”, interpretat de Matthias Schweighöfer (la fel de genial și excentric precum personajul său din „Army of the Dead”, difuzat, de asemenea, de Netflix).

Astfel, „Valetul de Inimă Roșie”,al Cartei este preocupat numai de muncă și folosește Inima, un dispozitiv bazat pe inteligența artificială, pentru a le crea agenților avantaje în activitatea pe care aceștia o desfășoară.

Rachel Stone nici măcar nu-i cunoaște numele real, dar acest detaliu nu-i împiedică pe cei doi să se tachineze reciproc și să aibă o relație extrem de bună.

Gal Gadot într-o scenă din filmul „Heart of Stone”. Foto: Netflix

Gal Gadot ca precizat că tocmai faptul că personajul său, Rachel Stone, are și o latură umană va face publicul să-i fie aproape atunci când abia scapă cu viață după fiecare scenă de acțiune spectaculoasă. „Rachel se gândește la impactul pe care îl are asupra oamenilor și asupra diferitelor situații. Aleg roluri care demonstrează că femeile pot fi atât frumoase, cât și puternice și că aceste două trăsături nu se exclud”, spune ea.



Conform lui Gadot, peripețiile lui Stone pe tot globul fac din această producție „filmul perfect pentru o evadare din cotidian” de care publicul să se poată bucura.



„Este o călătorie plină de aventuri prin Marea Britanie, Portugalia, Senegal, Islanda și Italia”, spune actrița israeliană „Este o ocazie de a evada din banal. Are un scenariu extraordinar, are acțiune, are emoție și, desigur, are suflet. Le are pe toate într-o manieră cât se poate de reală.”