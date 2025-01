Un cântec înregistrat inițial pentru albumul de succes al Tinei Turner din anii 1980 „Private Dancer” și considerat pierdut a fost redescoperit după patru decenii, scrie CNN. „Hot For You Baby” a fost scos din arhive și difuzat pentru prima dată joi, 23 ianaurie, la emisiunea de dimineață a postului de radio BBC Radio 2.

„Este ca și cum Tina Turner întâlnește AC/DC”, a fost reacția unui ascultător BBC.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Înregistrată la Capitol Studios din Hollywood, piesa a fost scrisă de muzicienii australieni George Young și Harry Vanda și produsă de John Carter.

Destinat inițial să fie o piesă de album, potrivit descrierii melodiei de pe canalul oficial de YouTube al Tinei Turner, nu este clar cum a ajuns cântecul „pierdut în timp”.

Piesa va fi inclusă într-un album aniversar special „Private Dancer”, programat pentru lansare în luna martie.

„Această descoperire palpitantă introduce un nou capitol în povestea Private Dancer”, se arată în descrierea de pe YouTube.

Lansat în 1984, „Private Dancer” a marcat revenirea lui Turner în anii '80. Albumul s-a vândut în peste 20 de milioane de exemplare și a câștigat trei premii Grammy - inclusiv pentru discul anului și cea mai bună interpretare vocală feminină pentru „What's Love Got to Do with It”.

„Hot For You Baby” nu este singura piesă nouă de pe viitorul album, care include, de asemenea, o versiune instrumentală pentru televiziune a piesei „Let's Stay Together” și un mix dub al „What's Love Got to Do With It”.

Cântăteața americană Tina Turner a murit în mai 2023, la vârsta de 83 de ani, la domiciliul ei din Elveția. Aclamată drept „Regina Rock'n'Roll-ului”, artista și-a depășit originile și o căsnicie abuzivă pentru a deveni una dintre cele mai populare artiste din toate timpurile.

Editor : B.E.