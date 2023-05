Povestea Tinei Turner. Legendara cântăreață a trecut printr-o căsnicie abuzivă și moartea celor doi copii ai ei: „Am mers mai departe”

Tina Turner, legendara cântăreață de muzică rock și soul, a murit miercuri la 83 de ani. A venit dintr-un mediu sărac și a trecut peste o căsnicie abuzivă, devenind una dintre cele mai populare vedete din toate timpurile.

Turner a avut o serie de hituri Rhythm and blues în anii 1960 și începutul anilor 70, când cânta cu soțul ei dominator și violent, Ike Turner. Apoi l-a părăsit, fugind din camera lor de hotel din Dallas cu doar 36 de cenți în buzunar, relatează CNN.

Cariera ei solo a avut un început dificil, dar a urmat un succes uimitor în 1984, cu albumul „Private Dancer” și hitul „What’s Love Got to Do With It”, care a ajuns pe primul loc în topuri.

A fost botezată „Regina Rock’n’Roll” pentru talentul său, dar a devenit și o eroină a femeilor abuzate de pretutindenim datorită capacității ei de a o lua de la capăt.

„Mult timp m-am simțit blocată, fără nicio ieșire din situația nesănătoasă în care mă aflam”, a spus ea pentru Harvard Business Review în 2021.

„Dar apoi am avut o serie de întâlniri cu oameni care m-au încurajat... Și odată ce m-am putut vedea clar, am început să mă schimb, deschizând calea către încredere și curaj. A durat câțiva ani, dar în cele din urmă am reușit să o iau de la capăt,” mărturisea ea.

Tina, pe numele adevărat Anna Mae Bullock, s-a născut în 1939, într-o familie de agricultori săraci de lângă Nutbush, Tennessee, o comunitate rurală la nord de Memphis. Și-a petrecut primii ani cu bunica ei, după ce părinții ei s-au despărțit.

„Nu trăiam în sărăcie. Aveam mâncare pe masă. Pur și simplu nu aveam obiecte de lux, cum ar fi biciclete”, a spus Turner într-un interviu din 2005 cu Oprah Winfrey.

După moartea bunicii lor în anii 1950, Turner și sora ei Ruby s-au mutat în St. Louis, Missouri, pentru a locui cu mama lor.

Acolo a început să viziteze unele dintre cluburile locale și l-a întâlnit pe muzicianul Ike Turner, a cărui trupă, Kings of Rhythm, era populară în zonă. El a recrutat-o la 17 ani pentru a se alătura trupei sale.

„Ike a trebuit să vină în casă să o întrebe pe mama dacă pot să cânt cu el. El știa că am potențialul de a fi o vedetă. Eram apropiați, ca un frate și o soră”, a povestit Turner.

„În serile lui libere, mergeam cu mașina prin oraș și îmi povestea despre viața lui, despre visele lui. Mi-a spus că, atunci când era tânăr, oamenii îl găseau neatrăgător. Asta chiar l-a durut. M-am simțit tristă pentru el. M-am gândit: „Nu te voi răni niciodată, Ike.” Vorbeam serios. A fost atât de drăguț cu mine atunci, dar i-am văzut cealaltă parte”, a spus ea.

Ea a început să cânte sub numele Tina Turner și, în 1960, au format Ike & Tina Turner Revue. Relația lor a evoluat și fiul lor Ronnie s-a născut în același an. S-au căsătorit în 1962 și au crescut patru copii, inclusiv doi copii din relațiile anterioare ale lui Ike și fiul Tinei, Craig, tot dintr-o relație anterioară.

O căsătorie abuzivă

După cum a declarat Turner în autobiografia ei și în mai multe interviuri, abuzul fizic din partea lui Ike a început la puțin timp după căsătorie. Ike Turner avea accese de furie la cea mai mică provocare și o lovea cu orice găsea – umerașe, telefoane, pumni. Adesea o bătea chiar înainte să urce pe scenă.

„Încerca să-mi învinețească ochii. Voia ca abuzul lui să fie văzut. Asta a fost partea rușinoasă”, a spus Turner.

În ciuda succesului pe care îl aveau pe scenă, căsnicia lor a rămas tumultuoasă, alimentată parțial de dependența de cocaină a lui Ike Turner.

„Într-o seară ne-am certat în cabina de machiaj și când am urcat pe scenă aveam fața umflată. Cred că mi-a spart nasul pentru că îmi curgea sânge în gură când cântam. Înainte, mă puteam ascunde sub machiaj. Dar nu poți ascunde umflăturile”, a adăugat Turner.

A rămas cu Ike Turner mai bine de un deceniu, deși era îngrozită de temperamentul lui. Era hotărâtă să nu-l abandoneze așa cum au făcut-o alții.

Dar lucrurile au ajuns la final în iulie 1976, când au mers la Dallas pentru un spectacol. Turner a scris în cartea sa că, după zborul cu avionul, soțul ei a început să o lovească în mașină, în drum spre hotel. În timp ce el dormea, ea s-a strecurat afară din camera lor, având doar un card de credit Mobil și 36 de cenți.

A fugit pe o autostradă aglomerată către un motel, unde un funcționar înțelegător i-a văzut fața însângerată și i-a dat o cameră. Apoi a sunat un avocat pe care îl cunoștea, care a aranjat ca un prieten să o ia și să o urce într-un avion înapoi la Los Angeles. Era hotărâtă să nu se mai întoarcă niciodată la soțul ei abuziv.

O carieră legendară

S-a întors pe scenă, iar succesul a început să vină după ce l-a angajat pe managerul australian Roger Davies în 1979. Rod Stewart a invitat-o să cânte cu el la „Saturday Night Live” doi ani mai târziu, iar în 1983, cover-ul ei pentru „Let's Stay Together” al lui Al Green a devenit un hit în Anglia.

Apoi a scos albumul „Private Dancer”, care a generat trei hituri din Top 10, a câștigat trei premii Grammy și, în cele din urmă, s-a vândut în mai mult de 10 milioane de exemplare. Deși nu i-a plăcut melodia la început și a trebuit să fie convinsă să o înregistreze, „What’s Love Got to Do With It” a făcut-o, la 44 de ani, cea mai în vârstă artistă care a înregistrat un hit nr. 1.

În 1985, la apogeul carierei sale, a cântat cu Mick Jagger la concertele istorice Live Aid și a jucat în filmul post-apocaliptic al lui Mel Gibson „Mad Max. Beyond Thunderdome”, lansând un alt hit, „We Don’t Need Another Hero”.

În anul următor, Turner a povestit despre cariera și căsătoria ei abuzivă într-un best-seller de memorii, „I, Tina”, care a fost adaptat într-un film de succes din 1993, „What’s Love Got To Do With It”, cu Angela Bassett în rol principal.

Albumele de succes, single-urile și concertele sold-out au continuat până la sfârșitul anilor '90.

Turner s-a mutat în Elveția în anii 1990 cu iubitul ei german Erwin Bach, directorul unei companiei de discuri. Era cu 16 ani mai tânăr. Cei doi s-au căsătorit în 2013, după o relație romantică de 27 de ani, iar în 2022 au cumpărat o proprietate de 76 de milioane de dolari pe lacul Zurich.

„Plătesc taxe aici (în SUA). Familia mea este aici”, a spus ea pentru Larry King de la CNN în 1997. „Am părăsit America pentru că (cel mai mare) succes al meu a fost într-o altă țară și iubitul meu a fost în altă țară. Europa a susținut foarte mult muzica mea”, a adăugat ea.

Tragediile nu s-au încheiat însă. Și-a pierdut ambii copii. Craig a murit în 2018, iar Ronnie, în 2022.

„Unele dintre cele mai fericite momente din viața mea au fost nașterea băieților mei, Craig și Ronnie, și căsătoria cu partenerul și sufletul meu pereche, Erwin Bach”, a spus ea.

Din punct de vedere profesional, a spus ea, cele mai fericite momente au fost concertele live.

„Unul dintre obiectivele mele de la începutul carierei a fost să devin prima femeie de culoare care umple stadioanele din întreaga lume. Pe atunci, părea imposibil. Dar nu am renunțat niciodată și sunt fericită că am realizat acel vis”, a spus Turner.

De la atac cerebral la cancer

Turner a suferit un atac cerebral la 3 săptămâni după nunta cu Bach. Fără să îşi dea seama de gravitatea stării sale, a încercat să plece din cabinetul doctorului.

„Atunci am descoperit că nu mă puteam ţine pe picioare. Mi-era prea ruşine să cer ajutor. Aveam picioare şi muşchi de oţel de la dans, dar nu aveam puterea să mă ridic. Terifiată, m-am târât până la o canapea, tot timpul gândindu-mă că nu mi-o pot imagina pe Tina Turner paralizată. M-am îndoit că aş mai fi putut purta vreodată tocuri, să nu mai vorbim despre dansat cu ele”, a povestit ea.

A învăţat din nou să meargă, însă după 3 ani s-a lovit de o nouă problemă. În 2016, a fost diagnosticată cu cancer intestinal.

„Erwin a emanat mereu încredere, optimism şi joie de vivre. Cu ajutorul lui, am încercat să rămân calmă”, povesteşte ea.

Din cauza efectelor secundare date de tratamentul tradiţional, Tina Turner a ales remediile homeopatice. Acest lucru a dus la înrăutăţirea stării sale, iar la scurt timp rinichii i-au cedat aproape complet.

„Consecinţa ignoranţei mele a ajuns să provoace o problemă de viaţă şi de moarte. În acel moment am aflat ceva minunat despre Erwin. Nu mi-a reproşat niciodată că am greşit. În schimb, a fost loial, blând şi înţelegător şi hotărât să mă ajute să trec prin asta”, a povestit Tina.

Soțul ei s-a oferit să îi doneze un rinichi. Operaţia a avut loc în 2017 şi a fost în mare parte un succes, deşi corpul ei încearcă să respingă noul organ.

Am trăit un mariaj groaznic care aproape m-a distrus, dar am mers mai departe. Privesc în urmă şi înţeleg de ce karma mea a fost aşa cum a fost. Binele a venit din rău. Şi nu am fost niciodată atât de fericită”, spunea ea după transplantul de rinichi.

