Mariah Carey este din nou dată în judecată pentru o presupusă încălcare a drepturilor de autor cu hit-ul „All I Want For Christmas Is You”, informează The Guardian. Este al doilea proces intentat de compozitorul Andy Stone – care a cântat sub numele de Vince Vance – și care a depus, apoi a retras o cerere similară în 2022.

Andy Stone a lansat o melodie asemănătoare cu același nume în 1989, împreună cu trupa sa Vince Vance & the Valiants, ajungând pe locul 52 în topul single-urilor country din SUA în 1994. Cântecul lui Mariah Carey a fost înregistrat și lansat în 1994.

În documentele depuse de Stone se arată că: „Expresia `All I want for Christmas is you` poate părea obișnuită astăzi, dar în 1988 era distinctivă […] Mai mult, combinația acordurilor specifice din melodie a fost clonată în proporție de peste 50% a lucrării originale [a lui Stone], atât în alegerea versurilor, cât și în expresiile acordurilor.”

Stone este reprezentat de Gerard P Fox, un avocat care a reprezentat doi compozitori într-un caz similar de încălcare a drepturilor de autor împotriva lui Taylor Swift și a piesei ei „Shake It Off”, care a dus la o înțelegere nedezvăluită în 2022.

Mariah Carey nu a reacționat public la acuzații.

Carey a scris cântecul „All I Want For Christmas Is You” împreună cu Walter Afanasieff, deși fiecare dintre ei a descris circumstanțele în mod diferit.

În 2021, Carey a povestit: „Când am scris această melodie, mă aflam la începutul carierei și încă mă gândeam la lucruri din copilărie când îmi doream zăpadă în fiecare an... Am început să compun cu o orgă electronică mică DX7 sau Casio care se afla într-o cămăruță din casa în care locuiam la acea vreme, în nordul statului New York, cu mult timp în urmă. Am scris tot ce gândeam. Toate lucrurile care mi-au amintit de Crăciun, care m-au făcut să simt spiritul sărbătorilor și pe care mi-am dorit să le simtă și alți oameni.”

Editor : A.P.