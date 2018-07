Piesa care ar putea depăși recordurile „Despacito”

Melodia „X” cu Nicky Jam și J. Balvin a depășit un miliard de vizualizări pe Youtube în mai puțin de cinci luni. E un nou succes latino uriaș, care amintește de cel de anul trecut al lui Luis Fonsi și Daddy Yankee: „Despacito”. Videoclipul „Despacito” a depășit deja 5 miliarde de vizualizări în 19 luni. Chiar dacă un astfel de record pare greu de atins, similitudinile între cele două cântece sunt multe și există voci care spun că „X” ar putea deveni noua melodie ce va înnebuni planeta.

Anul trecut, „Despacito” a bătut toate recordurile. Hitul mondial al lui Luis Fonsi a inundat radiourile, televiziunile, platformele de streaming, adesea până la dezgust: în aprilie, un grup de hackeri a reușit să șteargă clipul de pe Youtube. Chiar și așa, videoclipul a reușit să adune peste 5,3 miliarde de vizualizări, un fenomen rar întâlnit în industria muzicală.

Și, firesc, apare întrebarea dacă „Despacito” ar putea fi depășit. Pentru moment, cel mai bun candidat pare să fie „X” cu Nicky Jam și J. Balvin, mai ales că melodia are multe puncte comune cu hitul produs de Luis Fonsi.

Nu sunt mai mult de 100 de melodii pe Youtube care au depășit un miliard de vizualizări și, în afară de „X”, niciuna nu este încărcată în acest an, ci anterior lui 2018.

Melodia are tot un sound latino. Luis Fonsi și Daddy Yankee sunt portoricani, la fel și Nicky Jam. J. Balvin este columbian, deci în orice caz, vorbim de doi interpreți care vin din țări ce de aproape 20 de ani respiră reggaetonul prin toți plămânii.

Pe de altă parte, deși aparent un paradox, în era internetului unei melodii îi trebuie mai mult timp pentru a deveni un hit. Au apus vremurile în care cântecele erau lansate în iunie, pentru ca toată vara să fie difuzate la radio și să invadeze discotecile. Nu mai sunt media tradiționale cele care dețin cheia succesului. Acum e nevoie de efectul „bulgărelui de zăpadă” pe care vara să-l prindă deja în rostogolire.

Din ianuarie până în martie, în Porto Rico e anotimpul secetos, cel mai cald al anului. Este momentul când se nasc hiturile ce animează ringurile de dans. Și numai bine, o melodie apărută atunci are timp să cucerească în lunile care urmează emisfera nordică. „X” a apărut în martie 2018, „Despacito” în ianuarie 2017.

Iar efectul „bulgărelui” începe să se simtă. Timp de mai multe săptămâni, „X” a fost titlul cel mai întâlnit în playlist-urile utilizatorilor de Spotify. Este un parametru care, potrivit platformei de streaming, indică ce melodie are șanse să fie succesul verii.

Mulți cred că este suficient să postezi un cântec bun, ritmat, care să se viralizeze, pentru a deveni hit. Greșit, spun specialiștii. Este nevoie și de un public. Luis Fonsi îl avea, înainte de a lansa „Despacito”. Primul său album, „Comenzare”, datează din 1998, iar în ultimii 15 ani cântărețul a vândut milioane de albume. Era puțin cunoscut în SUA, e adevărat, dar avea deja o mare popularitate în America Latină și această bază i-a permis melodiei să prindă aripi.

Cine este Nicky Jam? Imnul oficial de la CM-2018 îi aparține

Cam la fel stau lucrurile și pentru Nicky Jam. Chiar dacă poate abia anul acesta ați auzit prima oară de el, cântărețul a mai atins miliardul de vizualizări pe Youtube în ianuarie 2016, cu un alt titlu, „Hasta el Amanecer”, care a intrat în top 100 cele mai ascultate melodii pe Youtube.

Nicky Jam este, de asemenea, unul dintre puținii muzicieni care are cinci melodii care au atins deja pragul de 700 de milioane de vizualizări, un succes ce i-a determinat, fără îndoială, pe cei de la FIFA să aleagă cântecul său „Live It Up”, interpretat împreună cu Will Smith și cântăreața kosovară Era Istrefi, drept imn oficial al Cupei Mondiale 2018.

Era Istrefi, Will Smith și Nicky Jam | Foto: Guliver/Getty Images

Nicky Jam a scos primul său album încă din 1994, când nu avea decât 13 ani. Succesul a fost enorm, iar în 2001 a știut să profite de valul reggaeton scoțând un al doilea disc, „Haciendo Escante”, care l-a lansat cu adevărat în lumea mare a muzicii.

Chiar dacă e dificil de imaginat că recordurile multiple ale „Despacito” ar putea fi așa de ușor depășite, „X” ar avea totuși cele mai multe șanse. Melodia este super-antrenantă și ritmată. Iar recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte, nu-i așa? Iată cum sună „X”:

