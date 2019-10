Simona Căpșună, Digi24: „Am descoperit că sunt pasionată de curiozitățile naturii încă din copilărie”

Simona Căpșună face parte din echipa Digi24 de 8 ani. Ea a studiat meteorologia și face prognozele meteo nu doar pe baza informațiilor primite de la Administrația Națională de Meteorologie, ci și pe baza analizelor și documentării proprii. Și pentru că nu dă greș niciodată cu prognoza, nu de puține ori este întrebată de colegi cum va fi vremea.



1. Cum ai ajuns să fii pasionată de meteo?

Simona Căpșună: Am descoperit că sunt pasionată de curiozitățile naturii încă din copilărie. Spre finalul gimnaziului, însă, am făcut o pasiune pentru astronomie, plecând de la cărțile și revistele pe care le citeam despre civilizațiile extraterestre. O contribuție deosebit de mare în hrănirea curiozității mele le-au avut și emisiunile tv de specialitate, în special cele de la Teleenciclopedia (anii ‘80). Astfel că, la început de liceu, eram hotărâtă să urmez Facultatea de Matematică, secția Astronomie. Părinții mi-au deschis ochii și m-au convins că în România acelor ani (iar perspectivele unei schimbări nu se întrevedeau) o femeie astronom nu avea prea multe șanse de a zbura vreodată în spațiu. Prin urmare, m-am reorientat, am coborât din cosmos puțin mai aproape de Pământ și m-am oprit la studiul atmosferei. Iar Facultatea de Geografie din București mi-a oferit tot ceea ce am avut nevoie pentru a îndrăgi meseria de meteorolog.

„Televiziunea a fost cea care a venit spre mine”

2. De ce ai ales să faci televiziune?

Simona Căpșună: Televiziunea a fost cea care a venit spre mine. În anul 1995, când urmam studiile de master în meteorologie, am fost anunțată de către decanul Facultații de Geografie, conducătorul masterului, de solicitarea pe care o primise din partea unui post de televiziune ce urma să se lanseze, de a recomanda 2 persoane care să se ocupe de emisiunile meteo. Deja lucram atunci în cadrul Institutului de Meteorologie și Hidrologie și a fost destul de greu să dau postul sigur "de la stat" pe unul "de la privat". Dar... curiozitatea mea a învins și de acea dată și am făcut pasul. Iar deschiderea spre o altă lume, complet necunoscută pentru mine până atunci, a fost extraordinară. A fost motivat de poveștile mele inclusiv profesorul conducător al tezei mele de doctorat, care m-a convins să îmi schimb subiectul inițial al tezei cu unul care să îmbine cunoștințele mele meteo cu experiența de televiziunea. Și a fost un succes.

„Să înțelegi tu primul ceea ce urmează să prezinți telespectatorilor”

3. Ce trebuie să știe orice prezentatoare meteo pentru a prezenta informațiile cât mai corecte?

Simona Căpșună: În multe situații, în mass-media, prezentatorul meteo este jurnalist și nu are pregătire de specialitate. Dar atunci când decizi să mergi pe un domeniu, trebuie să înveți cât mai mult și să înțelegi tu primul ceea ce urmează să prezinți telespectatorilor. Este la fel ca în cazul profesorului care trebuie să-și pregătească fiecare lecție pe care o va prezenta la clasă, chiar și atunci când are foarte mulți ani vechime în meserie. Iar în cazul fenomenelor naturii, este absolut necesar să fii curios, să cercetezi un pic și să înțelegi lucrurile în esența, dar și în evoluția lor. De exemplu, ploile nu apar din senin, ele sunt generate de anumite mase de aer care vin din altă parte a continentului, suferă modificări, ajung la noi în țară și pot evolua în multe feluri. Dar dacă știi geografia de bază a țării tale, poți vedea cu ochii minții ceea ce se va întâmpla cu vremea din diferite regiuni, înțelegi mult mai bine informațiile primite de la specialiști și poți prezenta mult mai convingător prognoza. Ca în orice meserie, ai nevoie de implicare și de pasiune.

4. Care sunt cele mai importante surse de informare pe care le folosești frecvent?

Simona Căpșună: Sursa principală este Administrația Națională de Meteorologie care, pe baza unui contract, trimite un set de informații foarte specializate. Folosesc însă și imaginile satelitare și radar care sunt o oglindă a situațiilor meteo trecute și curente din Europa, modele meteorologice de specialitate, toate fiind realizate de instuții de profil din lumea întreagă și care se găsesc pe internet, pe paginile oficiale. În plus, citesc și articole despre situații meteorologice din alte părți ale Globului și previziuni care ar putea să afecteze direct sau indirect evoluția vremii din țara noastră.

5. Ce sfaturi dai celor care își doresc să prezinte meteo?

Simona Căpșună: Să fie pasionați, să fie gata să învețe multe lucruri noi și să fie cât mai convingători atunci când ajung să facă această meserie pentru a arăta că sunt profesioniști și nu doar... "fata de la meteo".