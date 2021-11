Superproducția „Dune”, pe primul loc la box-office, o obținut deja 300 de milioane de dolari din încasări

Superproducţia „Dune”, noua adaptare a regizorului Denis Villeneuve a romanului cu acelaşi nume al autorului de science fiction Frank Herbert, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american. Lansată cu câteva săptămâni în urmă şi în alte ţări, superproducţia a obţinut încasări de 300 de milioane de dolari în întreaga lume, informează AFP.

Pelicula, cu un buget de 165 milioane de dolari, a avut încasări de 15,5 milioane de dolari de vineri până duminică, o scădere de 62% în comparaţie cu weekendul lansării sale, care a avut loc simultan pe marile ecrane şi pe platforma de streaming HBO Max.

Cu o distribuţie plină de vedete ca Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin şi Stellan Skarsgard, „Dune” spune povestea familiei Atreides, desemnată să conducă o planetă unde este produsă misterioasa „mirodenie”, o substanţă indispensabilă călătoriilor interplanetare.

Warner Bros a anunțat recent că filmul va avea o continuare, a cărei premieră e programată în octombrie 2023.

Imagine din noua ecranizare „Dune” (2021), în regia lui Denis Villeneuve. Foto: Profimedia Images

Deşi weekendul de Halloween este în mod tradiţional unul mai puţin fast pentru industria cinematografică, spectatorii preferând petrecerile costumate în locul mersului la cinema, filmul de groază „Halloween Kills” se menţine pe locul al doilea în box-office, cu încasări de 8,5 milioane de dolari, informează Agerpres.

În „Halloween Kills”, o continuare a peliculei „Halloween” din 2018, ne reîntâlnim cu Jamie Lee Curtis în rolul lui Laurie Strode, într-o confruntare pe viaţă şi pe moarte cu Nick Castle, interpretul criminalului în serie Michael Myers.

„No Time to Die”, cel mai recent film din seria James Bond, se menţine pe poziţia a treia a clasamentului, cu 7,8 milioane de dolari încasaţi după patru săptămâni în cinematografe. Din distribuţia acestei superproducţii, în care actorul Daniel Craig interpretează pentru a cincea şi ultima oară rolul agentului secret 007, fac parte şi Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw şi Naomie Harris.

Daniel Craig în ultimul său rol James Bond din filmul „No Time to Die”. Foto: Captură Youtube/James Bond 007

Filmul de animaţie japonez „My Hero Academia: World Heroes Mission”, al treilea opus al francizei „My Hero Academia”, îşi face o apariţie surpriză pe poziţia a patra, cu încasări de 6,4 milioane de dolari în weekend-ul lansării.

Locul al cincilea este ocupat de filmul cu super-eroi „Venom: Let There Be Carnage”, produs de Sony, cu încasări de 5,8 milioane de dolari. Pelicula, o continuare a superproducţiei „Venom” din 2018, spune povestea unui jurnalist de investigaţie, interpretat de britanicul Tom Hardy, căruia contopirea cu extraterestrul „Venom” îi conferă superputeri.

