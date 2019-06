Wika, probabil cel mai „cool” DJ din lume

În timp ce mulţi vârstnici ieşiţi la pensie se înscriu în diferite cluburi ca să rămână activi, DJ Wika, din Polonia, preferă să-şi petreacă timpul într-un gen foarte diferit de club. Femeia de 80 de ani e o prezenţă constantă pe scena cluburilor din Varșovia, unde mixează muzică pentru petrecăreţi de toate vârstele. Curiozitatea ei şi capacitatea de a ţine pasul cu echipamentul tehnic care se schimbă într-un ritm atât de rapid au ajutat-o să se menţină pe poziţie. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:00 și în reluare sâmbăta de la ora 18:30.

Poate că aceşti dansatori nu mai au sprinteneala de odinioară, dar încă ştiu să se mişte. Şi Wirginia se asigură că au ocazia s-o facă: „Bine aţi venit la petrecerea noastră! Vă urez o seară plăcută!”

DJ Wika are 80 de ani şi e una dintre cele mai mari atracţii ale Poloniei. Şi, aşa cum subliniază ea, nu pune muzică doar pentru vârstnici.

„Eu pun muzică de club, când mixez în cluburi pentru tineret. Mixez muzică de club cu cele mai mari hituri. Madonna, Shakira, Jennifer Lopez şi Lady Gaga”, explică Wirginia Szmyt.

DJ Wika pune Varşovia în mişcare cu ritmurile ei fierbinţi. Fosta învăţătoare pentru elevi cu nevoi educaţionale speciale mixează discuri de 25 de ani.

„M-am întâlnit cu mulţi DJ tineri şi am învăţat cum să folosesc calculatorul. Am cumpărat o consolă pentru mixat, fiindcă tinerii au zis că nu poţi să foloseşti doar un CD player. Am văzut cum mixează şi freacă discul”, povestește DJ Wika.

Copiii ei au plecat de mult de-acasă. Soţul ei a murit. Wirginia n-a vrut să stea degeaba la pensie.

„Când fac ceva nou trebuie să învăţ lucruri noi şi asta mă ţine tânără. Creierul meu se regenerează. Devin curioasă şi asta e minunat!”, explică Wirginia Szmyt.

Şi nemaipomenita Wika mai are ceva de zis: frumuseţea nu e apanajul tinerilor.

„Oamenii ar trebui să ia exemplu de la mine - pentru că viaţa are multe culori frumoase”, spune fosta învățătoare.

În seara asta, la Varşovia, cel puţin, nimeni nu se gândeşte „s-o lase mai moale”.

„Disco e cel mai bun remediu pentru sănătatea şubredă”, spune Waldemar.

Şi DJ Wika e dovada vie a acestui lucru.