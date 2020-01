„1917: Speranță și moarte”, filmul cu 10 nominalizări la Oscar, a ajuns în România

Filmul care a devenit un fenomen al începutului de an a avut avanpremiera în România. „1917” spune povestea a doi soldaţi britanici, aflaţi pe front în timpul Primului Război Mondial. Aceștia primesc misiunea de a transmite un ordin care va salva vieţile a 1.600 de militari, printre care se află şi fratele unuia dintre ei. Pelicula, nominalizată la 10 premii Oscar, este inspirată din amintirile bunicului regizorului. „1917: Speranță și moarte” va intra, mâine, în cinematografele din toată țara.

Irina Margareta Nistor, critic de film: În general, filmele despre război, când sunt foarte bine făcute. E clar că au șanse mari, plus că sunt 20 de ani de când a luat pentru American Beauty același Sir Sam Mendes.

Ionut Stroe, ministrul Tineretului și Sportului: Tinerii trebuie să fie încurajați să consume cultură, film, trebuie să fie clienți ai cinematografelor. Filmul este un moment în care te relaxezi, faci cunoștință cu aspecte importante ale vieții.

Alina Gorghiu, senator PNL: Trezește niște oameni relativ amorțiți în 2020 niște emoții pe care mai greu reușești să ți le mai stârnești astăzi.

Cătălin Striblea, Beatrice Ghiciov, Bogdan Ciuclaru - Matinalii de la DigiFM: M-am uitat și eu la ultimele premii, Globurile de Aur și am tot auzit de filmul ăsta și am tot vorbit despre el. Am înțeles că are o tonă de nominalizări la Oscar. O să ascultați o emisiune nepregătită pentru că am fost la film. La 8:20 vorbim despre asta.

Ana Maria Tuică: S-a închis la Parlament?

Andreea Bratu: Da. Suntem la serviciu, noi așa muncim.

Andreea Suciu: Și am venit cu Oana, experta în filme.

Oana Zamfir: Dimineața mă ocup cu știri și seara cu filme, da!

Andreea Dumitrescu: În seara asta am zis să lăsăm războaiele din politica internă și să vedem un film despre Primul Război Mondial.

Ana Maria Tuică: Oana, filmul „1917” nu era pe ordinea de zi. Pune-ne puțin în temă.

Oana Zamfir: Un film de Globul de Aur și posibil și de Oscar cu niște actori de excepție, o distribuție multipremiată. Va amintiți de James Bond?

